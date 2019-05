Fernández (PSOE) dará voz a los vecinos de Seseña y se sentará con los trabajadores municipales si gana

Publicado 17/05/2019 8:29:44 CET

TOLEDO, 17 May. (EUROPA PRESS) -

Lo primero que hará la candidata del PSOE a la Alcaldía de Seseña (Toledo), Silvia Fernández, en el caso de ganar las elecciones municipales, será sentarse con los trabajadores municipales y la plantilla de Selymsa, empresa encargada de la limpieza y el mantenimiento en la localidad, dará participación a los vecinos y cumplirá con el buen gobierno y transparencia.

En una entrevista concedida a Europa Press, Fernández ha explicado que, en materia de empleo, priorizará la implantación de empresas y apostará por el comercio y el emprendimiento para fomentar el empleo. También ha apostado por dar cabida y cobertura a todas las naves que ahora mismo están sin actividad y dar actividad y fomentar el comercio en el municipio y asesorar a emprendedores jóvenes en el municipio.

Para aumentar la atracción de empresas en la localidad, la candidata socialista ha apostado por crear un municipio sostenible, fomentar descuentos fiscales reales, ofrecer dentro del mapa de empresas que hay esas naves que hoy están desocupadas a precios interesantes y sobre todo potenciar y fomentar a las empresas que quieran establecerse.

"Seseña tiene un enclave excepcional en cuanto a ubicación. Somos un pico de Castilla-La Mancha con una cercanía a Madrid", ha defendido.

En materia fiscal, la candidata del PSOE ha indicado que Seseña es un municipio con mucha vivienda unifamiliar y hay que darle un servicio correcto. Habría que estudiar --ha comentado-- de qué forma se podría hacer descuentos a familias y a empresas.

Sobre desarrollo urbanístico, Silvia Fernández ha asegurado que Seseña ha crecido de una forma desmesurada y el crecimiento que se ha tenido ha sido "no sostenible". "Tiene cinco núcleos muy dispersos, algo que es un problema en todos los aspectos", ha dicho.

Es por ello que considera que en vez de crear otro núcleo de desarrollo, como se plantea en el Plan de Ordenación Municipal (POM) que está en trámite, lo que habría que estudiar es la cohesión de distintos núcleos y desarrollar las zonas empresariales. "El establecer un nuevo núcleo está fuera de nuestro alcance porque tenemos El Quiñón que tiene unas carencias tremendas", ha admitido.

JUVENTUD Y CULTURA

Sobre juventud y cultura, la candidata socialista ha apostado por hacer una ampliación de la oferta formativa de calidad, innovadora y tecnológica e intentará atraer a empresas donde los jóvenes tengan cabida. No obstante, ha apuntado que se sentará con los jóvenes desde el minuto uno y les preguntará qué es lo que quieren y necesitan.

Sobre pactos, Fernández ha señalado que lo que tiene claro es con quien no quiere pactar y para posibles pactos se sentaría con los militantes y les preguntará que quieren que el PSOE haga. "Líneas rojas no vamos a poner, aunque tenemos claro con quien no pactaríamos".

Sobre el actual alcalde y candidato del PP, Carlos Velázquez, ha indicado que "no es merecedor de Seseña" porque "Seseña merece alguien que le quiere, y no él que ha querido irse". Entre los errores cometidos por el gobierno municipal liderado por Velázquez, ha destacado "la falta de transparencia y de participación ciudadana y dejadez del municipio".

Ha dejado claro que el PSOE de Seseña está formado por vecinos del municipio, al tiempo que ha prometido que trabajará "única y exclusivamente" por Seseña y trabajará "duro y correctamente". Además, ha censurado que el PP haya "condenado" a Seseña a "un retroceso" mientras que el resto de municipios están avanzando en servicios e implantación de empresas.