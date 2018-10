El Festival 'No Me sueltes' recaudará fondos en Torrijos para investigar la enfermedad de Pompe

Publicado 24/06/2018 12:58:45 CET

TOLEDO, 24 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Festival Solidario 'No me sueltes' vuelve a la carga con el concierto que se ofrecerá el próximo sábado, 30 de junio, en el Patio Porticado del Palacio de Pedro I de Torrijos (Toledo), protagonizado por Andrés Suárez y Fredi Leis, que aúnan su talento por la lucha contra la enfermedad de Pompe.

Como reconocen desde la organización de 'No Me Sueltes', "es difícil no abrir la puerta cuando te hablan de una patología rara, la enfermedad de Pompe, que puede afectar a hombres y mujeres de cualquier edad, cuyo origen es genético y cuya cura aún está por llegar".

Mientras se espera la respuesta, la Asociación Cultural No Me Sueltes no quiere estar con los brazos cruzados, "agarramos el reto y buscamos talentos que nos ayuden a recaudar fondos para la investigación", según ha informado el Ayuntamiento en nota de prensa.

Según el director del Festival Óscar Rodríguez, "no se trata de una nueva edición del Festival 'No Me Sueltes', aunque su espíritu está presente en la organización de este concierto". Es un evento para ayudar a dos alumnos del colegio donde trabajo que padecen esta enfermedad rara llamada Pompe. Los beneficios de este concierto se donarán a la Asociación Española de Enfermos de Pompe".

El cantautor Andrés Suárez es un músico de referencia a nivel nacional y ha conseguido una legión de seguidores gracias al boca-boca. Actualmente es representado por una de las agencias de management más importantes del país, JetManagement y pertenece a la discográfica Sony Music.

Por su parte, Fredi Leis se postula como una de las jóvenes promesas de la canción de autor renovada. Ha sido telonero de las giras de Alejandro Sanz, Malú y Rozalén. Su último trabajo, 'Neón', le ha colocado en las principales emisoras de radio.

El Ayuntamiento de Torrijos apoya esta iniciativa y organiza, junto a la asociación, este concierto benéfico, siendo el apoyo institucional, según sostienen desde la misma, fundamental para dar rienda suelta a la solidaridad.

La cita es el sábado, 30 de junio a las 22.00 horas, en el Patio Porticado del Palacio de Pedro I de Torrijos (Toledo). Las entradas se pueden adquirir en www.entradium.com y para colaborar con la Fila 0, el número de cuenta es: ES07 0081 5377 8100 0128 103.