Las fiestas de agosto de Toledo contarán con 334.752 euros de presupuesto para una propuesta "variada y para todos"

TOLEDO 10 Ago. (EUROPA PRESS) -

El concejal de Festejos y Juventud, José Vicente García-Toledanos, junto a la concejal de Cultura, Ana Pérez, han presentado este lunes la programación de la Feria y Fiestas de Agosto 2026 de Toledo, en honor a la Virgen del Sagrario, una propuesta "muy completa, variada y pensada para todos los públicos", que se desarrollará del 13 al 16 de agosto y que combina música, tradición, cultura, actividades infantiles y propuestas específicas para jóvenes.

García-Toledano, ha destacado que el objetivo del programa es que durante estos días "Toledo salga a la calle, que los toledanos disfruten de su ciudad y que quienes nos visiten se lleven el recuerdo de haber vivido unas fiestas especiales".

Asimismo, ha añadido que la Feria "no es solamente un concierto, una feria es música, es tradición, es cultura, es familia, es juventud, es infancia, es encontrarse con amigos, es volver a ver a personas que hacía tiempo que no veíamos y, sobre todo, es vivir Toledo".

En este sentido, el concejal ha explicado que el Ayuntamiento ha diseñado una programación con diferentes ingredientes "para que cada toledano encuentre su momento", combinando los grandes nombres de la música con artistas locales y actividades repartidas por diferentes espacios de la ciudad.

La programación comenzará el jueves 13 de agosto con la apertura de los puestos y atracciones del Recinto Ferial de La Peraleda, además de una de las grandes citas musicales de estas fiestas, el concierto de Loquillo, acompañado por el artista invitado Alejo.

Ese mismo día también abrirá sus puertas el Mercadillo Medieval de Recaredo, que permanecerá instalado durante las fiestas hasta el domingo 16 de agosto. El viernes 14 de agosto tendrá lugar la inauguración oficial de las fiestas, que trasladará buena parte de la actividad al corazón de la ciudad con el tradicional desfile de gigantes, gigantones y cabezudos, acompañado por batucada y charangas, "una tradición que queremos seguir cuidando y que representa perfectamente esa feria que queremos, una feria para disfrutar en familia y en la calle", ha señalado.

La jornada continuará con una de las tradiciones más toledanas, la degustación de limonada, antes de la actuación de la Banda Joven Diego Ortiz, dentro del programa Veranos en la Vega, en el Templete de la Vega; y durante la noche, la música tendrá también un protagonismo especial con las actuaciones de María Rubí, en la plaza del Ayuntamiento, y Leire Martínez, en La Peraleda, además de sus respectivos artistas invitados. La programación joven se completará con la propuesta de Dj's, con las actuaciones de los DJs Silvia G. y Totote.

BEBER EL AGUA DEL BOTIJO

El 15 de agosto, festividad de la Virgen del Sagrario y día grande de Toledo, la tradición tendrá un protagonismo especial desde primera hora, con las celebraciones religiosas y la tradicional costumbre de beber el agua del botijo.

En este sentido, la concejal de Cultura, Ana Pérez, ha explicado que este año la celebración religiosa contará con una adaptación del tradicional recorrido procesional debido a las limitaciones derivadas de la exposición que actualmente acoge el templo.

De este modo, después de la misa, la procesión realizará el recorrido por las naves de la Catedral y saldrá por la Puerta Llana, desde donde realizará un pequeño recorrido hasta llegar a la Puerta de Reyes, donde permanecerá para permitir una mayor visibilidad a los toledanos y visitantes.

La jornada festiva continuará por la noche con una gran propuesta musical en La Peraleda, con las actuaciones de Mallo, Mauri y Pole, además de DJs de la ciudad de Toledo, mientras que la plaza del Ayuntamiento acogerá la actuación de Lucía Santiago, "será una noche de artistas cien por cien toledanos en el día grande de la ciudad de Toledo", ha destacado García-Toledano.

La concejal de Cultura también ha subrayado que la programación de Feria se integra además en la actividad cultural que el Ayuntamiento viene desarrollando durante todo el verano. En este sentido, ha recordado que continúan los conciertos de Veranos en la Vega y la programación de los viernes en el Corral de Don Diego, aunque el viernes 14 de agosto no habrá concierto en este último espacio con motivo de las fiestas.

Ana Pérez ha destacado la importante afluencia que están registrando las actuaciones de la Banda de Música de Toledo en la Vega, dentro de una programación cultural que busca también sacar la actividad de los espacios convencionales y acercarla a plazas y rincones del Casco Histórico. Domingo 16 el día de la 'Feria Sin Ruido' Como otros años, el domingo 16 se celebrará la 'Feria sin Ruido', con la que se pretende avanzar hacia unas fiestas más inclusivas y accesibles.

Durante el horario establecido se reducirá el impacto sonoro de las atracciones del Recinto Ferial de La Peraleda, con el objetivo de facilitar que puedan disfrutar de la Feria las personas con trastorno del espectro autista (TEA) y aquellas que presentan hipersensibilidad auditiva, "queremos una feria abierta a todos y también una feria sensible con las personas con trastorno de espectro autista y con quienes tienen hipersensibilidad auditiva", ha señalado García-Toledano.

El presupuesto total destinado a la Feria y Fiestas de Agosto 2026 asciende a 334.752,46 euros, una cantidad superior a la del año pasado. Un incremento que se ha destinado principalmente a mejorar la producción de los espectáculos y reforzar la calidad y el nivel de los artistas incluidos en la programación.

Por último, José Vicente García-Toledano ha agradecido el trabajo de todas las personas que hacen posible la celebración de las fiestas, desde los trabajadores municipales y los técnicos de las áreas de Festejos y Cultura hasta la Policía Local, Protección Civil, servicios de limpieza, artistas, empresas, feriantes, asociaciones y colectivos, "detrás de cada concierto, detrás de cada desfile y de cada actividad hay muchas personas trabajando para que todo funcione", ha señalado.

Por su parte, Ana Pérez ha incidido también en que se trata de "un trabajo de equipo" y ha agradecido expresamente la labor de todos los funcionarios de las áreas de Cultura y Festejos, así como de Protección Civil y del conjunto de servicios municipales implicados, "es un trabajo de equipo, no es un trabajo de dos o tres personas", ha subrayado.

Por último, el concejal ha concluido animando a los toledanos a hacer suya la Feria y a llenar durante estos días las calles, plazas y el recinto ferial, "que disfrutemos con nuestros hijos, con nuestros amigos, con nuestros mayores y nuestros jóvenes, que vivamos nuestras tradiciones y que disfrutemos también con todo lo nuevo", ha señalado.