Archivo - Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, TSJCM, tribunales, juticia - EUROPA PRESS/REY SOTOLONGO - Archivo

ALBACETE 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Audiencia Provincial de Albacete va a enjuiciar este lunes, 30 de noviembre, a J.O.R. y R.R.H., acusados de abusar sexualmente de una joven en un complejo de casas rurales de Elche de la Sierra en 2021.

Según relata el escrito de acusación, al que ha tenido acceso Europa Press, los acusados se encontraban pasando un fin de semana en el complejo rural cuando, el 5 de junio de 2021 conocieron a unas chicas de la localidad. Tras acudir de fiesta a las instalaciones del complejo, la víctima habría tratado de ir a dormir tras un elevado consumo de alcohol, tumbándose en una cama sin percatarse de que en la misma estaba tumbado el acusado R.R.H. y que fue seguida por el otro encartado, J.O.R.

Tras someterla a diversos tocamientos, J.O.R. habría abandonado la habitación en la que se encontraban, quedando la víctima a solas con el acusado R.R.H., que habría continuado con los abusos, impidiendo que ella abandonase la estancia.

Los hechos constituyen según la Fiscalía un delito de abuso sexual, por lo que solicita una pena de dos años de prisión para J.O.R. y de tres años de prisión para R.R.H.

Asimismo, solicita una indemnización de 20.000 euros para la víctima.