Francisco Quiles pide el voto para construir el futuro de la UCLM "garantizando también el presente inmediato"

Actualizado 25/11/2011 15:39:32 CET

Recuerda que aunque fusionará algunos vicerrectorados, no trasladará ninguno a un campus distinto del que se ubican actualmente

CIUDAD REAL, 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

El candidato a rector de la UCLM, Francisco Quiles, ha pedido el voto a la comunidad universitaria para asegurar el presente de esta institución, a través de un acuerdo económico con la Junta de Comunidades, y un futuro cercano, por medio de un plan que garantice el desarrollo de nuevas titulaciones y otro para que, a plazos, se acabe con la deuda pendiente.

Quiles, que ha cerrado en el Campus de Ciudad Real su campaña electoral y ha recordado que estos son los comicios más disputados de la historia de la UCLM por lo que todos los votos son necesarios, ha recordado que entre las principales propuestas de programa electoral figura la mejora de la oferta docente a través de dobles titulaciones que permitan a los alumnos tener dos carreras en cinco años y no se marchen a otras universidades para hacerlo.

Se ha referido, asimismo, a su compromiso de crear una escuela de posgrado que posibilite también la creación de másteres transversales; y la garantía de un desarrollo homogéneo de las nuevas titulaciones con el resto.

En el capítulo de la investigación ha abogado por ser más competitivos "sin grandes inversiones, pero reorganizando las estructuras existentes", y ha recordado que una de sus primeras actuaciones, si resulta elegido, será reunirse con los empresarios para que los resultados de la investigación en la UCLM se transformen en riqueza que mejore su competitividad.

"Todo ello posibilitando que nuestros investigadores también ejerzan como docentes, uno de los principales aspectos que me diferencian de mi contrincante, ya que considero que no se debe privar a los alumnos de los conocimientos de los mejores investigadores", ha indicado.

En el caso del PAS pondrá en marcha medidas como un plan de conciliación, la mejora en los planes de formación o el incremento de su representación en los órganos colegiados y los claustros, al tiempo que ha reiterado que cumplirá todos los compromisos adquiridos con los alumnos "porque ellos son nuestros clientes y muchas de sus propuestas ya estaban en mi programa electoral".

VICERRECTORADOS

Durante su intervención sí ha querido aclarar que el Rectorado continuará en Ciudad Real y que, pese a que se fusionarán algunos vicerrectorados por temas de austeridad, no se trasladará ninguno a un campus distinto del que se ubican actualmente.

Finalmente, y sobre posibles integraciones en otras candidaturas, ha manifestado que, si gana, en su equipo habrá puestos importantes para personas "que aunque no me hayan votado sean las adecuadas", mientras que si no gana, hará todo lo posible para facilitar el gobierno de Miguel Ángel Collado en lo que necesite. "En lo personal, como compañero, siempre tendrá mi amistad, y en lo profesional, como catedrático, tendrá todo mi apoyo por el bien de la UCLM", ha concluido.