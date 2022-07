El fuego de Sevilleja afecta a 540 hectáreas y la lluvia podría ayudar a bajar de nivel 2 a 0 directamente

TOLEDO, 30 Jul. (EUROPA PRESS) -

El fuego de Sevilleja de la Jara (Toledo) ha afectado por el momento a 540 hectáreas y la predicción de lluvia de este sábado por la tarde podría ayudar a que descendiera de nivel 2 a nivel 0 directamente, y como consecuencia que los vecinos desalojados --de Robledo del Mazo y las Hunfrías-- volvieran a sus casas.

"Tenemos que mantenerlo en nivel 2 hasta las 20.00 horas, si se confirman la predicción de núcleos tormentosos sobre la zona del incendio, procederemos a la desmovilización de Unidad Militar de Emergencia (UME) y al realojo de los vecinos a sus casas", ha explicado el director general de Medio Natural y Biodiversidad, Félix Romero, desde el puesto de mando tras la reunión que se ha celebrado esta tarde.

Aún hay que mantenerlo en nivel 2 por unas horas, tal y como ha señalado, pero posiblemente pase a nivel 0 directamente porque no hay impacto directo en las infraestructuras y los núcleos urbanos.

El fuego "no está cien por cien perimetrado" y "no se va a poder perimetrar" totalmente por cuestiones técnicas, ya que hay puntos a los que no se puede acceder ni con maquinaria ni con personal, ya que supone un riesgo "entrar a mitad de ladera en máxima pendiente" para los bomberos.

Especial atención tiene la zona cerca de la Microrreserva de la Garganta de las Lanchas, que tiene algunos puntos calientes aún, aunque está "calmada". Se trata de una zona de alto valor ecológico y que se ha visto afectada en 25 hectáreas.

DOS FOCOS

Romero ha señalado que se originó un foco principal y unos a 1.000 metros de distancia, un segundo foco, un dato que se tiene en cuenta en la investigación por parte de los agentes medioambientales y el Seprona, de la cual aún no hay conclusiones.

Aunque falta por medir de manera precisa el terreno, el director general del Medio Natural ha destacado que "dada la potencialidad del incendio" los daños podían haber llevado a las 3.000 hectáreas afectadas, por lo que ha felicitado a los técnicos y a los directores de sección por el "orgullo" que supone liderar un dispositivo que ha conseguido frenar un daño mayor al medio natural.

Cuando que el incendio pase a nivel 0, la carretera TO-1089 desde el kilómetro 14 en Robledillo al kilómetro 29 en Buenasbodas en ambos sentidos, se abrirá al tráfico, pero recomiendan a sus vecinos evitar el tránsito en Las Hunfrías y Robledo del Mazo.

En consecuencia, si se cumple este pronóstico, los vecinos de estos dos municipios volverán a sus casas y Navaltoril dejará de estar confinado, pero las recomendaciones es que los vecinos eviten los desplazamientos en la zona.

En el terreno trabajan 36 medios y 267 personas, de los cuales 9 medios son aéreos.