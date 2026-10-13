Fundación Eurocaja Rural concede ayudas 'WORKIN' a 10 proyectos que facilitan vías laborales a personas con discapacidad

Fundación Eurocaja Rural ha resuelto la convocatoria 'WORKIN 2026' - EUROCAJA RURAL

TOLEDO 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

Fundación Eurocaja Rural ha resuelto la convocatoria 'WORKIN 2026', seleccionando diez proyectos dirigidos a mejorar la empleabilidad y facilitar el acceso al mercado laboral de las personas con discapacidad. La edición de este año ha recibido más de un centenar de candidaturas procedentes de toda España, una participación que refleja el compromiso y la capacidad de innovación de las entidades sociales.

Los diez proyectos beneficiarios recibirán 10.000 euros cada uno, hasta alcanzar una dotación total de 100.000 euros. Las ayudas permitirán desarrollar programas de formación adaptada, orientación laboral, empleo con apoyo y acompañamiento personalizado, así como iniciativas que generan experiencias profesionales en entornos reales, ha informado esta fundación en nota de prensa.

El acceso al empleo constituye un elemento esencial para avanzar en la autonomía personal, la participación social y la igualdad de oportunidades. Por ello, 'WORKIN' no se limita a impulsar acciones formativas, sino que respalda proyectos capaces de convertir las competencias y capacidades de cada persona en oportunidades laborales concretas y sostenibles.

Diez proyectos para avanzar hacia un mercado laboral más inclusivo

Las entidades y proyectos seleccionados son Federación Autismo Castilla-La Mancha-RED VALIDA. Formación y empleo en accesibilidad cognitiva para personas con autismo y discapacidad; Federación ASPACE Castilla y León-Talento ASPACE CyL. Formación e inserción laboral para personas adultas con parálisis cerebral y discapacidades afines que precisan apoyos personalizados.

Fundación Valentia Huesca-ORTOPRO 3D, por su diseño y fabricación de ayudas técnicas personalizadas mediante tecnología 3D para mejorar la autonomía de las personas con discapacidad; AMUDEF --Autismo Somos Todos-- de Cartagena (Murcia), por la Formación adaptada para ayudante de cocina. Desarrollo de competencias laborales y personales para favorecer el acceso al empleo, especialmente de personas con autismo.

Fundación AMÁS Social -de Madrid- Escuela Másymenos, por su formación teórica y práctica mediante la recreación de entornos laborales reales, la Asociación Asperger Asturias Capacitación para la Vida Independiente, por su acompañamiento sociolaboral y formación en competencias personales y profesionales para personas con diagnóstico de autismo.

AFANIAS Castellón-ECA WORKIN 2026, por su orientación, capacitación profesional y empleo con apoyo para personas con discapacidad intelectual, atendiendo a sus capacidades, intereses y necesidades, BRIAN Desarrollo y Bienestar en Palencia-BRAIN Circular, por la utilización de la economía circular como espacio real de aprendizaje, capacitación y generación de oportunidades laborales.

Aprosuba 3 Plena Inclusión Badajoz-Puente al Empleo, por la conexión de los aprendizajes en serigrafía, madera, decoración y textil con competencias profesionales y oportunidades de empleo con apoyo y Plena Inclusión Aragón-Ruta de Apoyos, por el acompañamiento individualizado a personas con discapacidad durante las distintas fases de los procesos selectivos de empleo público.

La selección ha tenido en cuenta la capacidad de los proyectos para mejorar la empleabilidad, promover la igualdad de oportunidades, reducir barreras y generar un impacto social positivo. También se han valorado su grado de innovación, la metodología empleada, la sostenibilidad, la vinculación con el entorno y la capacidad de las entidades para desarrollar las actuaciones propuestas.

Desde su puesta en marcha en 2014, 'WORKIN' se ha consolidado como una de las principales iniciativas de Fundación Eurocaja Rural para apoyar a las entidades que trabajan por la inclusión laboral de las personas con discapacidad.

Con esta nueva edición, Fundación Eurocaja Rural impulsa oportunidades de empleo para las personas con discapacidad, poniendo en valor su talento y favoreciendo su autonomía y plena participación en la sociedad. Porque la inclusión laboral no es solo acceder a un puesto de trabajo, sino poder construir un proyecto de vida propio.