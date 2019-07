Una furgoneta en la que se desplazaban 9 temporeros sufre un accidente en la A-31

Actualizado 12/07/2019 10:38:05 CET

ALBACETE, 12 Jul. (EUROPA PRESS) -

Efectivos del Servicio Provincial de Extinción de Incendios (SEPEI) han actuado en un accidente que se producía, pasadas las 4.30 horas de este viernes, en la A-31 a la altura de Montalvos (entre La Gineta y La Roda), por el choque por alcance de una furgoneta de reparto con otra en la que se desplazaban nueve inmigrantes temporeros de origen africano que se dirigían a comenzar su jornada de trabajo.

Al llegar al lugar de los hechos, cuatro bomberos del parque de La Roda y el jefe del SEPEI han confirmado los datos y han ayudado a los sanitarios en las tareas de inmovilización y traslado a las camillas de los nueve temporeros, que yacían en distintos puntos del asfalto tras volcar por el impacto la furgoneta en la que viajaban y salirse de ella, según ha informado la Diputación de Albacete en nota de prensa.

Además, han procedido a trabajar en asegurar la zona tal y como establece el protocolo, por ejemplo desactivando baterías, pudiendo restablecerse el tráfico de vehículos en ese punto pasadas las 6.30 horas.

El accidente no se ha cobrado ninguna vida, resultando heridos de diversa consideración los nueve temporeros, que han sido trasladados al Hospital General Universitario de Albacete donde han sido examinados. El conductor de la otra furgoneta no ha sufrido daños personales de relevancia y no ha precisado ser trasladado al centro hospitalario.

Al lugar de los hechos se han trasladado inmediatamente, junto a los bomberos del SEPEI, efectivos de la Guardia Civil así como profesionales sanitarios del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (Sescam).