El vicepresidente primero de Castilla-La Mancha, José Luis Martínez Guijarro, en el Foro Invierte en Cuenca celebrado en Madrid. - JCCM

TOLEDO 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente primero del Gobierno regional, José Luis Martínez Guijarro, ha señalado que el Consejo de Gobierno ha dado luz verde al proyecto de Ley de Formación Profesional de Castilla-La Mancha, con lo que "queremos dar respuesta a todas las necesidades que, en materia de recursos humanos, de formación, de capacitación y de trabajadores, tienen las empresas de nuestra comunidad autónoma y aquellas que vengan de fuera".

Se trata, ha dicho, de hacer "un traje a medida" que responda a las necesidades de formación que tienen las empresas para incorporar profesionales o re cualificar a los que ya tienen, y para ello, el articulado de la futura norma establece que toda la FP será Dual en la región, lo que se traduce en que habrá formación en empresas desde el primer curso.

Martínez Guijarro, que ha participado este miércoles en el foro Invierte en Cuenca que organiza CEOE Cepyme Cuenca y que se ha celebrado en el Real Casino de Madrid, ha recordado que desde el Gobierno regional todo aquel que llega con afán de invertir cuenta con todas las facilidades posibles, según ha informado la Junta por nota de prensa.

En este sentido, ha aludido a la futura Ley de Inversiones Empresariales Estratégicas de la región, actualmente en tramitación parlamentaria, donde se prioriza la simplificación administrativa para la puesta en marcha de inversiones en Castilla-La Mancha y que servirá "para avanzar en acortar más los plazos de respuesta a los proyectos empresariales".

Asimismo, el vicepresidente primero ha señalado la importancia de contar con recursos materiales, suelo y suministro eléctrico en la provincia de Cuenca, para cumplir con todas las necesidades que se plantean las empresas a la hora de asentarse en ella.

En concreto, ha recordado que en el último decreto de planificación del sector eléctrico se han previsto las infraestructuras necesarias para dotar de suministro eléctrico a todo el corredor de la A3.

"Tenemos superficie, tenemos fuentes de energía y lo que necesitamos son empresarios que quieran apostar en la región" y, en este caso, en ese corredor de la A3, en la provincia de Cuenca.

Eso significa, ha continuado, que, por primera vez, "vamos a poder utilizar parte de la energía que se genera en la provincia de Cuenca".

FORO INVIERTE EN CUENCA

CEOE-Cepyme Cuenca ha celebrado una nueva edición del Foro 'Invierte en Cuenca', donde ha mostrado las ventajas de la provincia para atraer empresas e inversiones ante más de un centenar de empresarios e inversores.

Una cita donde la patronal conquense ha presentado la plataforma de suelo industrial de la provincia de Cuenca, que muestra a los inversores la extensión real de suelo disponible para instalarse en el corredor de la autovía A3 a su paso por la provincia.

Se trata, ha dicho el presidente de CEOE Cuenca, David Peña, de una herramienta que será "decisiva para que los empresarios e inversores que nos visitan elijan nuestra provincia como destino empresarial".

Junto al vicepresidente primero, han participado en este foro el presidente de CEOE-Cepyme Cuenca, David Peña; el presidente de la Diputación provincial, Álvaro Martínez Chana; la delegada de la Junta en la provincia, Marian López; la viceconsejera de Empleo, Diálogo Social y Seguridad y Salud Laboral, Nuria Chust; el alcalde de la ciudad de Cuenca, Darío Dolz; y el alcalde de Tarancón, José Manuel López Carrizo; entre otros.

En su alocución, David Peña, ha vuelto a reiterar la colaboración fluida entre la Confederación de Empresarios de Cuenca y las distintas administraciones como gran aval para la llegada de empresas a la provincia, haciendo más sencilla su llegada.

Asimismo, se ha referido directamente a los inversores para señalarles que "hoy no venimos a Madrid simplemente a hablar de nuestra provincia. Venimos a presentar oportunidades reales de negocio, de crecimiento y de inversión. Venimos a hablar de una Cuenca empresarial, de una provincia con suelo industrial disponible, con una ubicación estratégica, con capacidad de crecimiento y con condiciones muy interesantes para desarrollar nuevos proyectos empresariales. Y queremos hacerlo desde una perspectiva eminentemente práctica".

Por su parte, el presidente de la Diputación de Cuenca ha explicado que Invierte en Cuenca es un proyecto estratégico que está dando resultados, ya que el año pasado se realizó en China y hay varios proyectos de este país que se están ubicando en la provincia, así como otros del sector tecnológico que se fraguaron en un foro similar a este que se llevó a cabo en Madrid.

Además, Martínez Chana ha aprovechado para destacar la importancia de disponer de suelo y de potencia eléctrica, con esta finalidad, actualmente está en la plataforma de contratación del estado la licitación para construir una subestación eléctrica en Montalbo y