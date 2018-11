El futuro centro de salud de Santa Bárbara en Toledo contará con un gabinete de odontología

Publicado 08/11/2018 13:26:11 CET

Anuncia la futura ampliación de los servicios que se ofrecen en el Centro de Especialidades de Palomarejos

TOLEDO, 8 Nov. (EUROPA PRESS) -

El futuro centro de salud del barrio de Santa Bárbara de Toledo, cuyas obras, que se han retomado este jueves, tendrán un plazo de ejecución de nueve meses y un presupuesto de algo más de 3,2 millones de euros, contará con un gabinete de odontología.

Así lo ha adelantado el consejero de Sanidad, Jesús Fernández, tras la visita al reinicio de las obras, junto al presidente regional, Emiliano García-Page; el presidente de la Diputación provincial, Álvaro Gutiérrez; la alcaldesa, Milagros Tolón, y los arquitectos encargados del proyecto, cuya superficie construida se extenderá en 2.275,95 metros cuadrados.

Fernández Sanz ha recordado que esta obra, que empezó en marzo del 2011 y el PP "paralizó" en octubre de ese mismo año --que continuará ejecutando la empresa Seranco, a la que ha agradecido su continuidad-- permitirá que el barrio cuente con un centro de salud "estupendo" que tendrá todos los servicios del actual, más ese gabinete de odontología.

Por su lado, García-Page ha señalado que ese acto sirve no solo para "retomar, recomponer o reconstruir lo que se quedó parado sino un poco más", ha avanzado que "los planes del anterior Gobierno" incluían no solo "no hacer este centro" sino "que nunca se hubiera terminado" ya que querían que tanto este como el Centro de Especialidades, Diagnóstico y Tratamiento (CEDT) del barrio de Palomarejos "se acumularan a la macroobra del hospital del Polígono".

Tras admitir que esa etapa fue "un paréntesis de dolor", ha señalado que su gobierno opina que "los servicios públicos tienen que estar cerca de los contribuyentes que los sostienen", anunciando al respecto que el CEDT de Palomarejos no solo se va a mantener sino que ampliará su cartera de servicios con el tiempo.

CONSULTORIO LOCAL DE ILLESCAS

En este contexto, ha adelantado que la semana que viene firmará un convenio con el Ayuntamiento de Illescas (Toledo) para hacer un nuevo consultorio local que será "muy grande e importante", asegurando que las actuaciones en este ámbito son "un goteo" y que con ellas "volvemos del diferido a la actualidad".

De su lado, el responsable de la Diputación ha incidido en que el centro de salud se suma a la inauguración hace unos meses del centro de mayores 'Ángel Rosa' en el que transcurría este acto, siendo ambas infraestructuras que fueron "paralizadas en la anterior época", algo que la diferencia de la actual.

También Milagros Tolón, que ha dado las gracias a García-Page porque "cumple con su palabra", ha agradecido a los vecinos del barrio su "paciencia" no solo por la paralización de esta infraestructura "imprescindible" sino por las que se pararon "por toda la ciudad", defendiendo este reinicio de las obras como un "acto de justicia social, con la ciudad y los ciudadanos" de todo Toledo.

La alcaldesa ha resaltado que la inversión en sanidad, cultura y educación es "lo más rentable que pueden tener las administraciones, porque hace que la sociedad se desarrolle", y ha destacado que el barrio contará con un centro de salud "moderno, bonito" del que resaltará no solo su estética sino que se va a doblar el espacio y habrá una especialidad nueva.

EFICIENCIA ENERGÉTICA

El proyecto del centro de salud recoge la construcción de bloques independientes que se vuelcan a los patios existentes sobre un eje central. Incluye salas de espera independientes, y una zona de 700 metros que quedará a cubierto para una posible ampliación.

La obra ya ejecutada comprende la práctica totalidad de las fases de movimiento de tierras, cimentación y estructura y una parte significativa del capítulo correspondiente al saneamiento horizontal. Durante su paralización se ha realizado un replanteamiento de las necesidades recogidas en el Plan Funcional inicial en base al nuevo escenario asistencial.

Así, se ha planteado la mejora del aislamiento térmico de la envolvente, aumentando los espesores de aislamiento térmico, para mejorar la eficiencia energética; la modificación de la distribución interior, necesaria para la adecuación a las nuevas condiciones funcionales y la modificación de la solución de la cubierta.

También se ha realizado un replanteamiento de las instalaciones, principalmente de climatización y de iluminación, implementando nuevas soluciones tecnológicas relacionadas con la eficiencia energética.

El centro dispondrá de un área de admisión y citaciones, una sala de emergencias polivalente con su correspondiente sala de espera, un área de extracciones con su correspondiente sala de espera, un área de pediatría, una consulta para el trabajador social, cinco consultas de Medicina de Familia, cinco consultas de Enfermería, un cuarto de curas, salas de espera, un aula-biblioteca, una consulta polifuncional, una consulta de matrona y el referido gabinete de odontología.