García-Page celebra que C-LM tenga nuevamente "el índice de confianza empresarial más alto de España"

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, visita en la localidad italiana de Spresiano, la sede de Fassa Bortolo (Grupo Fassa), fabricante italiano de materiales de construcción, y mantiene una reunión de trabajo con sus responsables. - JCCM

TOLEDO, 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha destacado este miércoles que la región vuelve a tener "el índice de confianza empresarial más alto de España por quinto trimestre consecutivo" y continúa batiendo récord de exportaciones.

Durante una visita a la sede de Fassa Bortolo (Grupo Fassa), fabricante italiano de materiales de construcción, el presidente regional ha señalado que "llevamos años buscando empresas por muchos sitios, en Estados Unidos, en Europa, en India, en Turquía, simple y llanamente para ofrecerles posibilidades, sabiendo que muchos están interesados en invertir ahora mismo en España".

"Nosotros facilitamos los trámites, acompañamos y de esa manera aseguramos que la inversión que se pueda plantear a escala nacional se plantee donde a nosotros nos interesa, que es en Castilla La Mancha", ha afirmado el mandatario regional. "Que Castilla-La Mancha, con 2,2 millones de habitantes, sea la que encabece en términos relativos la inversión extranjera del resto del mundo en España, lleva debajo mucho trabajo", ha añadido el presidente castellanomanchego, según ha trasladado la Junta por nota de prensa.

En este mismo contexto, ha destacado que "la experiencia de estos últimos años me lleva a pensar que las autonomías, particularmente en Castilla-La Mancha, nos lo hemos tomado muy en serio. Tenemos mucha capacidad de penetrar en términos regionales con otras cámaras de comercio regionales, como es la de aquí, por ejemplo, en el Véneto, o con otros gobiernos de Francia, de Alemania, pero particularmente con empresas que buscan destinos, localizaciones de inversión".

Así, ha considerado que "para poder hacer hospitales, para poder hacer institutos, universidades, carreteras, es necesario que se genere riqueza y empleo.

Es lo más importante que puede hacer cualquier gobierno, de manera que nos lo tomamos muy en serio y estamos satisfechos de cómo está evolucionando", al tiempo que se ha mostrado "muy optimista" porque "tenemos una cartera de proyectos que vamos a ir trabajando poco a poco, muchas veces con discreción porque lo necesitan los empresarios y otras ya literalmente para generar confianza, como es en este caso, y poder buscar ya las ampliaciones que estamos queriendo".

BUENAS NOTICIAS PARA TARANCÓN

Durante su visita a la sede de este grupo, cuyo origen se remonta a 1710 aunque la compañía moderna arranca con la planta de Spresiano en 1981, García-Page ha destacado que esta empresa, que ha crecido hasta convertirse en uno de los grupos de referencia del sector en Italia, con expansión a Portugal, España y Brasil, "encontró una ubicación extraordinaria, tanto primaria como general, en Tarancón, y están ya en rodaje y con contrataciones, pero nuestra intención es consolidar los planes de inversión que tienen para poder ampliar en el futuro".

Acompañado del vicepresidente primero, José Luis Martínez Guijarro, la consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco, y el alcalde de Tarancón, José Manuel López Carrizo, el presidente castellanomanchego ha mantenido un encuentro de trabajo con el presidente de Fassa, Paolo Fassa; el CEO de la compañía, Alessandro Trivellin; el director general de Fassa Hispania, Fabrizio Fassa; el gerente de Fassa, Secondo Amalnerto y el presidente de Assocamerestero (Asociación de las Cámaras de Comercio Italianas en el Exterior), Mario Pozza.

Durante este encuentro, los dirigentes del Grupo Fassa han trasladado a la delegación regional su intención de realizar nuevas inversiones en Castilla-La Mancha, tras la experiencia en Tarancón (Cuenca), que está resultando muy positiva, y han avanzado que la nueva planta de esta localidad conquense podría inaugurarse en los primeros meses de 2027.