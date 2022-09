García-Page reivindica el Corredor Mediterráneo por ser "urgente y necesario": "Es un objetivo nacional"

TOLEDO, 12 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, en un foro de la Asociación Valenciana de Empresarios, ha asegurado este lunes que el Corredor Mediterráneo para España "no solo es conveniente", sino que "es urgente y es necesario". "Aquí hay necesidad de resolver un problema que se produce ya de cierto colapso, de cierta necesidad, por tanto, es indispensablemente un objetivo nacional".

Dicho esto, ha asegurado que su defensa al Corredor Mediterráneo no significa que no sean convenientes el resto de corredores. "Todos son necesarios", ha sostenido García-Page, quien ha dicho que el del Mediterráneo es "impepinable" porque "además responde a una necesidad existente previa y por tanto a una economía que no puede gripar".

Asimismo, el presidente castellanomanchego ha apuntado que España necesita "una cierta mirada peninsular" y ha asegurado que "las infraestructuras no tienen que ser solo radiales sino que tienen que vertebrar la Península" porque además --ha añadido-- al país en su conjunto, también al arco mediterráneo, "le resulta muy caro" mantener zonas de España en permanente emigración que, sin embargo, "necesitan tener los mismos derechos y los mismos servicios".

A su juicio, "es un gran acierto" de este país que el arco mediterráneo "haya tirado del carro" tanto tiempo y "es un acierto" de España y del arco mediterráneo, en singular, hacer lo que los empresarios valencianos hacen que es, según ha subrayado, pensar en las empresas con mentalidad peninsular, "por no decir mundial".

Así, ha criticado que muchas veces en España haya "un cierto pudor" con las empresas grandes. "Sentimos orgullo por la Ford, por Renault o la Citroën y, sin embargo, a veces noto a demasiada gente con ganas de darle a las empresas que cogen volumen", ha censurado.