García-Page viajará a Italia la próxima semana para reunirse con empresarios e inversores

Archivo - El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page - JCCM - Archivo

ALBACETE 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, viajará a Italia la próxima semana para reunirse con empresarios que quieren invertir en la región, tal y como lo ha avanzado en el acto del Día Internacional de las Mujeres Rurales celebrado en La Roda.

García-Page ha hablado de su viaje a Italia cuando citaba a un empresario "muy potente" que hay en España, --que "ha fundado un imperio tremendo"--, y que en su día le dijo que "no podemos dejar de buscar siempre alianzas con aquellos que tienen ganas de emprender, desde pequeños negocios a grandes empresas".

"Todo va relacionado porque todo, al final, tiene que radicar en crear empleo y en crear la oportunidad de ganarse la vida", ha añadido el presidente autonómico.

Incluso antes de ser presidente, empresarios ya le advirtieron a Emiliano García-Page de la importancia de buscar empresarios y creación de empleo, porque "detrás de esto vienen impuestos".

A esto es a lo se se dedicará el presidente castellanomanchego la próxima semana. Viajará a Italia donde se reunirá con "importantes inversores" que quieren invertir en Castilla-La Mancha porque ven en la región "una oportunidad extraordinaria". "Estoy muy optimista", ha reconocido el presidente socialista.