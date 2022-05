Garde avanza que las nuevas titulaciones de UCLM "complementarán el desarrollo de los campus y la región"

Valora los más de mil millones de euros con los que contará el próximo contrato programa entre el Gobierno regional y la universidad

CUENCA, 19 May. (EUROPA PRESS) -

El rector de la Universidad de Castilla-La Mancha, Julián Garde, ha avanzado que las nuevas titulaciones que se implanten en la UCLM con el próximo contrato programa "van a complementar el desarrollo tanto de los campus como de la región".

De esta forma, el dirigente de la institución académica ha adelantado que las titulaciones que se aprueben van a ser de "mucho nivel", al mismo tiempo que son carreras que tienen "mucha demanda".

En este sentido, ha recordado que en el anterior contrato programa se preveían hasta tres nuevas titulaciones por campus, "de las que al final sólo se llegaron a implantar una", por lo que con este nuevo contrato que se está negociando se va a ir a algo "que de verdad sea ejecutable".

Al mismo tiempo, ha valorado la cuantía de más de 1.000 millones de euros que contendrá este contrato programa tal y como avanzaba este martes el presidente regional, Emiliano García-Page.

A este respecto, Garde ha indicado que la firma de este contrato "está ya muy avanzada" y que falta "ponerse de acuerdo en alguna cosa menor", pero que "ya está casi a punto".

Ha explicado que este contrato de financiación tiene que pasar por el Consejo de Gobierno tanto del Gobierno de la comunidad como por el de la universidad, "y cuando suceda eso, ya se darán a conocer todos los detalles", ha subrayado Garde.

La investigación estará fuera de este contrato programa porque, como ha recordado el rector, el año pasado ya se firmó otro convenio con el Gobierno regional por el que la Junta destinará 27 millones de euros para esta labor.

Del mismo modo, se está a la espera de que la Comisión Europea apruebe los convenios de asociación con los estados para que se pueda ejecutar el programa de infraestructuras y poder acometer la expansión de los campus universitarios.

"Estos dos convenios en total suman 133 millones de euros, pero de momento no se pueden ejecutar al 100% porque no tenemos las normas de qué nos permiten los fondos FEDER hacer con el dinero, y hasta que las cosas no estén claras por parte de Europa, no conviene hacer nada", ha concluido Garde.