Garde (UCLM) cree que la universidades públicas y privadas pueden convivir y pide que se les exija lo mismo

TOLEDO, 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

El rector de la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM), Julián Garde, ha señalado este martes que tanto universidades publicas como privadas pueden convivir, al tiempo que ha solicitado que tanto a unas como a otras se les exija lo mismo y cumplan las mismas normas.

Así lo ha indicado el rector a preguntas de los medios con motivo del convenio de colaboración que ha firmado con el Ayuntamiento de Toledo, sobre el hecho que la ministra de Universidades, Diana Morant, haya dicho que se "endurecerán" los criterios para la creación de nuevas universidades.

"Las universidades públicas y las universidades privadas, claramente, podemos convivir, de hecho lo estamos haciendo. Pero lo que sí creo que es normal y lo que se debe pedir es que, tanto públicas como privadas, tengamos o se nos exija lo mismo y cumplamos con las mismas normas", a subrayado.

Momento en el que ha añadido que "todas" las universidades del país deben dedicar "un mínimo" de su presupuesto a investigación. "Si no lo dedican, no son universidades, son otra cosa, no sé el qué. Porque una de nuestras funciones, claramente, es la de investigar docencia, investigación y transferencia".

"Eso debe estar recogido en algún sitio, que de nuestro presupuesto, de nuestros fondos propios, no de los que captamos de fuera, se dedique un mínimo a investigación. Creo que es importante", ha manifestado el rector de la UCLM.