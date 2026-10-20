Gerencia de Atención Integrada de Almansa aborda buenas prácticas con pacientes y sanitarios en sus I Jornadas del Dolor

I Jornadas del Dolor en Almansa. - JCCM

ALBACETE 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (Sescam) trabaja en el desarrollo de unidades de dolor crónico en Atención Primaria con el objetivo de ir hacia una atención más coordinada, accesible e integral para las personas que conviven con esta patología.

Así lo ha destacado este martes la directora general de Cuidados y Calidad del Sescam, Montserrat Hernández Luengo, durante las I Jornadas del Dolor desde un enfoque biopsicosocial, organizadas por la Gerencia de Atención Integrada de Almansa, donde ha subrayado la importancia de abordar el dolor crónico desde una perspectiva multidisciplinar y centrada en las necesidades de cada paciente, según ha informado la Junta por nota de prensa.

Acompañada de la alcaldesa de Almansa, Pilar Callado; la delegada provincial de Sanidad, Juani García Vitoria; y el subdirector médico de la GAI de Almansa, Jesús Igualada; Hernández ha explicado que se está trabajando en un modelo de unidades que permita integrar la valoración física, emocional y social de las personas con dolor crónico, mediante la colaboración de diferentes perfiles profesionales y una mayor continuidad asistencial.

En este sentido, ha señalado que estas unidades están concebidas como espacios de referencia para el abordaje multidisciplinar del dolor, en los que confluyan el conocimiento científico, la atención basada en la evidencia y la participación activa de los pacientes en el cuidado de su salud.

Asimismo, ha precisado que este modelo deberá mantener la atención de los casos de mayor complejidad en las actuales Unidades del Dolor hospitalarias, favoreciendo una respuesta coordinada entre los distintos ámbitos asistenciales.

La directora general ha puesto de relieve el papel de los profesionales sanitarios en el desarrollo de este proyecto, destacando que su experiencia, implicación y capacidad de trabajo conjunto serán fundamentales para avanzar hacia un modelo asistencial que responda a las necesidades de las personas con dolor crónico.

UN PROBLEMA DE SALUD CON IMPORTANTES REPERCUSIONES

Durante su intervención, Montserrat Hernández ha recordado que el dolor crónico constituye uno de los grandes retos de los sistemas sanitarios, tanto por su elevada prevalencia como por las consecuencias que tiene sobre la calidad de vida de quienes lo padecen.

En España, se estima que entre el 15 y el 25 por ciento de la población sufre dolor crónico, una situación que representa una de las principales causas de consulta en Atención Primaria y que puede afectar de manera significativa a la autonomía personal, el bienestar emocional, las relaciones familiares y sociales y la actividad laboral.

Por ello, ha insistido en que el dolor no puede abordarse exclusivamente desde su dimensión física, sino que requiere una respuesta integral que contemple también los factores psicológicos y sociales que influyen en la experiencia de cada persona.

En esta línea, ha destacado que el Plan de Salud Horizonte 3.0 contempla un abordaje integral del dolor que incluye la educación para la salud, el ejercicio terapéutico, el apoyo psicológico y la prescripción médica personalizada, con el objetivo de favorecer la participación de los pacientes en el cuidado de su salud y mejorar su calidad de vida.

ALMANSA AVANZA EN LA IMPLANTACIÓN DE BUENAS PRÁCTICAS

La directora general de Cuidados y Calidad ha destacado también el trabajo que está desarrollando la Gerencia de Atención Integrada de Almansa para mejorar la atención a las personas con dolor.

Entre estas iniciativas se encuentra la implantación de la guía de buenas prácticas para el abordaje del dolor en el marco del programa BPSO, una iniciativa orientada a incorporar la evidencia científica a la práctica clínica y promover la participación activa de pacientes, cuidadores y profesionales en el proceso asistencial.

Este trabajo se enmarca en una concepción de los cuidados que reconoce la importancia de adaptar las intervenciones a las características y necesidades individuales de cada persona, favoreciendo una atención más personalizada.

UN ESPACIO DE ENCUENTRO MULTIDISCIPLINAR

Las I Jornadas del Dolor desde un enfoque biopsicosocial, organizadas por la Gerencia de Atención Integrada de Almansa, reúnen a profesionales de diferentes disciplinas sanitarias para compartir conocimientos, experiencias y proyectos de mejora relacionados con la atención al dolor.

El encuentro cuenta con la participación de especialistas en Anestesiología, Fisioterapia, Enfermería, Psicología, Oncología y Urgencias, reflejo de la necesidad de abordar esta realidad asistencial desde una perspectiva compartida.

Montserrat Hernández ha agradecido la implicación de los profesionales participantes y del comité organizador, y ha destacado el valor de este tipo de encuentros para favorecer el intercambio de conocimientos y avanzar en la mejora de la práctica asistencial.

Finalmente, ha subrayado que "aliviar el sufrimiento de las personas exige combinar el conocimiento científico, la humanización de los cuidados y el trabajo conjunto de los profesionales", tres elementos esenciales para mejorar la atención a quienes conviven diariamente con el dolor.