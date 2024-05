Gestora del Conquense frena la inscripción en 2ª RFEF y amenaza con dimitir si conciertos San Julián son en La Fuensanta

CUENCA, 8 May. (EUROPA PRESS) -

La gestora de la Unión Balompédica Conquense ha anunciado que paraliza con no inscribir al equipo en 2ª RFEF por la decisión del Ayuntamiento de Cuenca de celebrar los conciertos de las fiestas de San Julián en el estadio municipal de La Fuensanta y amenaza con dimitir si el Consistorio no encuentra una alternativa antes del 15 de mayo.

En un comunicado, la Junta Gestora señala al alcalde de Cuenca, Darío Dolz, como máximo responsable de esta decisión "unilateral" que consideran una muestra "de que no les interesa nuestro club", porque "desde nuestra llegada no han cumplido absolutamente nada de lo prometido".

"Sentimos una impotencia evidente y que se nos está faltando al respeto de forma reiterada, a la Junta Gestora, a los más de mil socios y aficionados de la UB Conquense y a los 78 años de historia del club. El atropello sigue yendo en la misma dirección y parece que sólo hay un club en toda la ciudad al que perjudicar sistemáticamente", denuncian los gestores del conquense tras la confirmación de La Fuensanta como escenario de los conciertos, a pesar de que un par de días antes, a preguntas de los medios de comunicación, se anunciaba que se estaban buscando otras posibilidades.

El Ayuntamiento ha explicado en nota de prensa que La Fuensanta es el único espacio municipal acondicionado y disponible para celebrar este tipo de eventos que cumple con las medidas de seguridad que exigen este tipo de eventos. Ante este argumento, el Conquense responde que "toda la ciudad sabía que este problema, recurrente desde el año de la pandemia, se iba a producir. Si no se actúa, las instalaciones que van a recomendar los técnicos municipales, van a ser las que cumplan los requisitos en ese momento. No se ha hecho nada al respecto desde septiembre, fecha en la que se recordó que esta situación se podría volver a producir y llegados a este punto, sólo hay un lugar en la ciudad para realizar dichos conciertos. La culpa de ello no es de los informes de los técnicos, sino del alcalde y los concejales de la ciudad que se encarguen de abordar y solucionar estos asuntos antes de que se produzcan".

El Conquense informó el pasado lunes al Ayuntamiento de que la federación exige, para jugar en 2ª RFEF, unos requisitos mínimos para jugar los partidos como locales. Entre ellos se habla de un aforo mínimo de 3.000 espectadores y de una iluminación superior a los 500 luxes y la única instalación que cumple con esos parámetros es La Fuensanta.

En vista de los citados acontecimientos, el club ha anunciado que paralizará su inscripción como equipo de 2ª RFEF, al no saber si va a poder cumplir con las exigencias para disputar partidos en dicha categoría a la que han ascendido como campeones de liga. La Junta Gestora emplaza al Ayuntamiento de Cuenca a buscar otra solución alternativa (cambio de fechas o de ubicación) para la celebración de los conciertos en el plazo de una semana, esto es, hasta el próximo día 15 de mayo, o una compensación evidente por los daños causados a la entidad.

"En el supuesto, de que no obtengamos una comunicación oficial sobre las soluciones a este problema, esta Junta Gestora presentará su dimisión irrevocable y dejará en manos del Ayuntamiento, de forma presencial, las cuentas y las actas del club para que lo gestione desde esa fecha como entiendan oportuno", concluye el comunicado balompédico.