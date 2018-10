El Gobierno central destinará ayudas por un millón de euros para actuaciones que promuevan la economía social

Publicado 04/10/2018 12:02:00 CET

TOLEDO, 4 Oct. (EUROPA PRESS) -

La directora general del Trabajo Autónomo, Economía Social y Responsabilidad Social de las Empresas del Gobierno de España, María Antonia Pérez León, ha señalado que el Ejecutivo central publicará "a lo largo de esta semana" en el Boletín Oficial del Estado (BOE) una línea de subvenciones dotada de un millón de euros para actuaciones que promuevan la economía social por parte de asociaciones, confederaciones o sindicatos.

Así se ha referido Pérez León en declaraciones a los medios este jueves antes de la inauguración del congreso 'La Economía Social: transformaciones recientes, tendencias y retos de futuro' en el Campus de Toledo de la Universidad de Castilla-La Mancha, donde ha destacado que el Gobierno de España aprobó en diciembre del pasado año una serie de ejes y acciones para impulsar y hacer más visible la economía social para que sea "más internacional".

La directora general ha dicho que para el Gobierno central la economía social "ocupa un lugar relevante", ya que es la "economía de las personas", que "produce un empleo de calidad, digno, igualitario, un empleo en el que hay mucha participación", siendo "uno de los motores económicos del país, ya que la economía social significa en torno al 10 por ciento del PIB español", con unos 2,5 millones de empleos.

En Europa, según ha asegurado, la economía social cuenta con unos 14 millones de empleos, por ello el Gobierno de España "quiere impulsar y hacer más visible la economía social, hacer que sea más internacional", por ello van a "impulsar" un plan de acción para cumplir con las "medidas estratégicas" a lo largo del próximo año.

"LA IMPORTANCIA" DE LA ECONOMÍA SOCIAL

Por su parte, la consejera de Economía, Empresas y Empleo de Castilla-La Mancha, Patricia Franco, ha señalado la "importancia" de la economía social para el Ejecutivo autonómico, con una "estrategia integral de recuperación del sector de la economía social" pasando "por todos los ámbitos".

Franco ha destacado que se han agilizado los trámites, se ha hecho una nueva norma en la Ley de Cooperativas, también se ha dado un mayor impulso a la conciliación y mediación en cooperativas con modelos de economía social, así como un impulso en las ayudas "que han pasado de 0 a 2 millones de euros con el Gobierno actual".

Para la consejera, el sector de la economía social es un elemento "de vertebración de la región" teniendo en cuenta la política que está llevando a cabo el Gobierno "para llegar a todas las zonas rurales", por ello las "cooperativas se adaptan a este modelo", ya que "uno de cada dos municipios cuenta con una cooperativa".

Franco ha destacado que el papel que ocupa Castilla-La Mancha "es relevante", ya que la Comunidad Autónoma cuenta con "más de 1.200 empresas de economía social", lo que supone que "más de 16.000 personas" están trabajando en cooperativas que aglutinan "a más de 180.000 socios". A nivel nacional, la región ocupa la quinta posición en cuanto a empresas de economía social; la séptima en número de ocupación y la segunda en cuanto a cooperativas agroalimentarias.

LA ECONOMÍA SOCIAL "NO ES MUY CONOCIDA"

De otro lado la presidenta del CIRIEC-España, Adoración Mozas, ha dicho que la economía social "no es muy conocida", ya que "se desconoce el ámbito completo que abarca", porque "mucha gente cree que es una economía solidaria". "La economía social tiene una serie de valores y principios que provocan que se genere un empleo de calidad", ha añadido.

El presidente del CIRIEC-Internacional, Jorge de Sá, ha asegurado que la economía social "es distinta" ya que "no se busca el lucro, se busca tener excedentes para invertirlos de nuevo en la economía", una "economía centrada en la persona humana, sostenible, que busca el encuentro con el ambiente". "Hay dos tipos de economía social, una que es mercantil y otra que es no mercantil", ha señalado, a lo que ha añadido que la diferencia es que la no mercantil "vive de subsidios en gran parte".

Por último, el presidente del Comité Científico del congreso, Felipe Hernández, ha dicho que este cita internacional es la segunda vez que se celebra en Toledo y que se han presentado más de 185 comunicaciones y ponencias de un abanico muy amplio. Ha destacado que se han inscrito 140 personas, para dos días de debate en los que se aunará la investigación con el análisis práctico de la economía social.