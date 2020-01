Gobierno C-LM pide a Núñez que "deje a un lado los insultos" y sea "útil" en la solución de los problemas de la región

Publicado 23/01/2020 13:02:03 CET

CIUDAD REAL, 23 Ene. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Igualdad y portavoz del Gobierno regional, Blanca Fernández, ha hecho este jueves un llamamiento "prudente y responsable" a la oposición para llegar a acuerdos que beneficien al conjunto de la ciudadanía y en particular ha pedido al líder de la oposición, el 'popular' Paco Núñez, que "deje a un lado los insultos y acepte de una vez la mano que le tiende el Gobierno regional para ser útil en la solución de los problemas".

Blanca Fernández ha hecho estas manifestaciones en la Rueda Solidaria, organizada por el Club Rotario de Ciudad Real en la que ha participado la periodista Victoria Prego, una de las periodistas que mejor ha narrado el período histórico de la transición. La portavoz ha recordado que si en los años 70 fueron posibles grandes pactos para traer y consolidar la democracia en España, hoy también debería serlo y por ello ha reivindicado el espíritu de aquella época.

En este contexto, y según ha informado en nota de prensa el Gobierno regional, la portavoz del Ejecutivo autonómico he hecho una llamada de atención "prudente y responsable pero también contundente" al líder de la oposición, al popular Paco Núñez porque "no puede seguir insultando al Gobierno de Castilla-La Mancha, y sobre todo no puede seguir insultando de esa manera al presidente de Castilla-La Mancha, rozando prácticamente la injuria".

Blanca Fernández le ha recomendado "poner por delante el interés general, dejar a un lado el insulto y volver a posiciones más moderadas, como las que declaró al inicio de la legislatura cuando habló de la voluntad de alcanzar acuerdos".

POSICIONES COMUNES EN LA MESA DEL AGUA

Sin ir más lejos, le ha pedido que se alinee con los intereses de Castilla-La Mancha en la próxima Mesa Regional del Agua que tendrá lugar el día 31 de enero para intentar acordar posiciones comunes y defender los intereses hídricos de Castilla-La Mancha en Madrid.

"Desde el Gobierno queremos hacerlo desde el acuerdo con los agentes sociales y con los partidos políticos, particularmente con el PP, que es el principal partido de la oposición, pero lo que no facilita las cosas es que mientras que el Gobierno quiere alcanzar pactos y acuerdos, el líder de la oposición insulte al presidente Castilla-La Mancha", ha dicho.

La portavoz le ha animado a que vuelva a la moderación y a cumplir los deseos con la ciudadanía castellano-manchega que son "que nos pongamos de acuerdo en aquello que nos interesa, aquello que entendemos que nos pertenece. Así que pongamos por delante el interés general y dejemos a un lado el insulto que en política hace mucho daño especialmente a quien lo profiere".

Para concluir, Blanca Fernández ha recordado que la ciudadanía de Castilla-La Mancha es moderada y antepone el interés general, algo que intenta emular el Gobierno que preside Emiliano García-Page abriendo espacios de diálogo permanentes: "si el Gobierno y el presidente le han tendido la mano para intentar llegar a acuerdos, le han dado un espacio de protagonismo para también ser útil en la solución de los problemas, sería más inteligente intentar aprovechar ese espacio a que siga insultando de esa manera tan grave al presidente de Castilla-La Mancha".

RUEDA SOLIDARIA

Por otro lado, Blanca Fernández ha asistido a la Rueda Solidaria organizada por el Club Rotario de Ciudad Real, durante la cual se ha celebrado una mesa redonda en la que han participado la periodista Victoria Prego; el director de La Tribuna, Diego Murillo; la directora de la Cadena Ser en Ciudad Real, Alicia Anaya y la delegada de CMM en Ciudad Real, María Rivas, y en la que se han abordado temas de actualidad.

En declaraciones a los medios antes de empezar, Blanca Fernández ha destacado en primer lugar el "carácter solidario de este evento", cuya recaudación irá a parar a la lucha contra la polio de la Fundación Rotaria, y "además que lo hagan con vocación de prestar servicio a la sociedad".

También ha puesto de manifiesto la importancia de los encuentros que viene organizando el Club Rotario de Ciudad Real con profesionales de distintos sectores para "debatir en profundidad, poner en común, y sobre todo hacer una reflexión fructífera sobre los principales problemas que afectan a la sociedad con el fin de aportar soluciones".