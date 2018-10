Gobierno C-LM, satisfecho de la universalización sanitaria porque "pone justicia en toda España"

Actualizado 16/06/2018 17:58:07 CET

ALBACETE, 16 Jun. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Sanidad del Gobierno de Castilla-La Mancha, Jesús Fernández Sanz, ha acogido de buen grado el acuerdo adoptado por el Consejo de Ministras y Ministros de recuperar la universalización de la atención sanitaria mediante la eliminacion del Real Decreto Ley 16/2012, que dejó sin asistencia sanitaria integral a las personas en situación administrativa irregular.

"Esto es algo que viene a poner justicia en toda España", ha dicho el consejero, que este sábado ha participado en la Casa del Pueblo de Albacete en un encuentro con militantes, alcaldes y portavoces del Partido Socialista en la provincia.

En este marco, ha recordado que comunidades socialistas como la de Castilla-La Mancha o la valenciana habían apostado por esto.

"Llevamos más de 5.000 personas que no teniendo la documentación o los papeles tienen atención sanitaria en Castilla-La Mancha universal", ha destacado, según ha informado en nota de prensa el partido.

En la misma línea, el secretario provincial del PSOE, Santiago Cabañero, ha declarado que esta atención universal "es algo que nunca debería de haber desaparecido".

"Uno no se imagina algo más cruel que no atender sanitariamente a una persona el hecho de que sus papeles estén o no en regla o de que sea o no español".

"No se trata de documentos, se trata de humanidad y lo primero que hay que hacer es atender a cualquier persona", ha defendido.

Este encuentro con el consejero ha sido impulsado desde la dirección ejecutiva del Partido Socialista en Castilla-La Mancha "para compartir las inquietudes y la labor que está realizando el Gobierno de Emiliano García-Page en materia de sanidad", ha explicado el secretario de Politica Municipal, Miguel Zamora para quien con el Gobierno del PSOE se está "reconstruyendo" una sanidad "día a día".