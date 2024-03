Gobierno C-LM ve "complicado" atajar la prostitución de manera autónoma sin un marco normativo nacional

Simón cree que la salida de Podemos e Irene Montero del Ministerio de Igualdad ha permitido recuperar la agenda feminista



TOLEDO, 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Castilla-La Mancha ve "complicado" poder atajar la prostitución de manera autónoma sin un marco normativo nacional, pese a admitir que "durante demasiado tiempo se ha estado mirando para otro lado" sobre esta cuestión, añadiendo que "hay mujeres que están siendo sometidas a violaciones diarias".

Así lo ha asegurado la consejera de Igualdad castellanomanchega, Sara Simón, que, en una entrevista con Europa Press, se ha pronunciado sobre la intención avanzada por el ministerio que dirige Ana Redondo de penalizar a los dueños de los lugares donde se ejerza la prostitución, una cuestión que considera "fundamental" abordar, toda vez que "la prostitución y la trata con fines de explotación sexual son violencia hacia las mujeres".

"Hay mujeres que están sufriendo violaciones sistemáticas en pisos, en clubs, y creo que hemos mirado para otro lado demasiado tiempo", ha lamentado la responsable regional de Igualdad que, preguntada sobre si Castilla-La Mancha, comunidad con más prostíbulos de todo el país, tiene margen de actuación en este campo defiende que sin una legislación nacional que le permita poder actuar, es "complicado".

"Por eso digo que es necesario tener una legislación que permita poder cerrar un club, poder proteger a una mujer, no solamente en los clubs, porque ahora mismo se ejerce mucha prostitución en pisos, sobre los que no tenemos prácticamente ningún control", ha condenado Simón, que ha destacado tanto el "espectacular" trabajo de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, como de las organizaciones que ayudan a estas mujeres.

"Necesitamos herramientas que nos permitan poder cerrar estos espacios --ha abundado--. No se puede consentir que haya mujeres que están siendo sometidas a violaciones diarias".

ABORTO

Preguntada por las dificultades por las que pasan las mujeres castellanomanchegas que interrumpen de manera voluntaria su embarazo por la ausencia de profesionales que lo practiquen en la sanidad pública castellanomanchega, donde todos se han declarado objetores, la consejera de Igualdad dice sentirse "preocupada".

"El poder interrumpir su embarazo, si así lo considera, es un derecho y, por tanto, hay que ofrecerle que lo puedan hacer en las mejores condiciones", ha reconocido Simón, que ha indicado que su departamento trabaja de la mano de la Consejería de Sanidad para alumbrar "medidas" que den una respuesta a las mujeres de Castilla-La Mancha.

Pese a no desvelar por donde pueden ir las soluciones que el Ejecutivo regional baraja para garantizar este derecho sanitario de las mujeres de la región, alegando que están "en la primera fase de análisis de un problema que ya conocían", ha dicho no poder garantizar "a día de hoy" que los objetores en la sanidad pública castellanomanchega no ejercen en privada.

En cuanto a la intención del Ministerio de Igualdad de impulsar un cribado universal en la Atención Primaria para detectar casos de violencia machista, la consejera de Igualdad, pese a ver positiva la medida, ha precisado que siempre que el Estado pone medidas estas han de venir acompañadas de financiación, más en una comunidad como Castilla-La Mancha que está infrafinanciada.

CELEBRA LA SALIDA DE PODEMOS PARA RECUPERAR LA AGENDA FEMINISTA

En cuanto a la celebración del Día Internacional de las Mujeres, Simón, que defiende que más allá del 8M "la igualdad se tiene que trabajar todos los días del año", ha incidido en la necesidad de que "toda la sociedad", de la mano de las instituciones, conciten de manera "clara, firme y determinante un gran acuerdo social" para seguir avanzando en parámetros que igualen a hombres y mujeres.

Preguntada sobre si la llegada de Vox a muchas instituciones puede opacar al movimiento social feminista, la titular castellanomanchega de Igualdad sostiene que este "está más vivo que nunca" y que va a estar en la calle reivindicando que "se siga avanzando en parámetros de igualdad", porque aunque se ha alcanzado mucho, "queda mucho por conseguir".

"En ese movimiento social están tanto las mujeres como los hombres, que quieren que el 50% de la población, que somos las mujeres, podamos tener las mismas oportunidades que tienen ellos y, además, no lo vamos a conseguir sin la complicidad de los hombres", ha dicho la consejera, que tras el acto institucional en Quintanar del Rey regresará a Guadalajara para participar, junto a la Red Feminista, en la manifestación.

Dicho esto, ha definido que el camino para seguir avanzando pasa por "volver a la ruta de la agenda feminista" y al "consenso", toda vez que han quedado atrás "momentos en los que ha habido excesivo ruido, en los que se ha buscado más la confrontación que seguir avanzando en políticas de igualdad".

Y es que la titular regional castellanomanchega considera que la salida del Gobierno de Podemos, y de Irene Montero, y que sea el PSOE el que vuelva a tomar las riendas del Ministerio de Igualdad favorece esa vuelta al consenso.

"Creo que en el Ministerio no se tenían los objetivos claros, no se tenía una hoja de ruta de los desafíos que tenemos todavía las mujeres. Se priorizaba la reacción, la gresca política y creo que tenemos que volver a la senda del consenso. Estoy satisfecha de que ese ministerio lo haya recuperado el Partido Socialista, que siempre ha tenido una hoja de ruta claramente feminista. No se puede ser socialista sin ser feminista", ha terminado añadiendo.

C-LM CUANTIFICAR LO QUE CUESTA LA VIOLENCIA MACHISTA

En cuanto al informe conocido recientemente sobre el coste que tiene la violencia machista en España, Sara Simón, que asegura que el Ejecutivo regional no dispone de la cifra de lo que esta lacra supone a las arcas castellanomanchegas, ha defendido que es obligación de las instituciones "trabajar por una sociedad en la que el 50% de la población no tenga miedo".

"Cuando se dice que estamos tirando el dinero, que son chiringuitos, que hay que eliminarlos porque no sirve para nada, lo que se le está diciendo a todas esas mujeres, que quizá estén padeciendo alguna situación de violencia de género, es que salvarle la vida no es importante", ha condenado la consejera, que zanja el asunto incidiendo en la necesidad de "hacer el esfuerzo de poder seguir salvando vidas de mujeres".