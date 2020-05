Gómez Cavero lamenta que nadie le haya consultado medidas sanitarias a implementar desde el Ayuntamiento Cuenca

Dolz responde pidiendo "desdibujar los colores" ante una "tarea titánica" ante la que "no se puede defraudar" a los conquenses

CUENCA, 19 May. (EUROPA PRESS) -

Isidoro Gómez Cavero, fundador de la agrupación de electores Cuenca nos Une y socio de Gobierno del socialista Darío Dolz en el Ayuntamiento de Cuenca, ha lamentado durante el pleno extraordinario sobre la COVID-19 de este martes que "nadie" haya consultado "su parecer" para tomar medidas sanitarias por parte del ayuntamiento de Cuenca, teniendo en cuenta además que es profesional sanitario.

Durante una intervención, el líder de Cuenca nos Une ha explicado que, como médico de profesión y en activo, antiguo director de diversas mutuas o exdirector de centros sanitarios privados de la capital, "nadie" del equipo de Gobierno le ha preguntado nada.

A su juicio, Gómez Cavero ha aseverado que Dolz "ha podido tener a una persona que podría haber ayudado durante la crisis del coronavirus, y eso no ha sido así". Al mismo tiempo, ha asegurado no haber tenido conocimiento durante estas semanas de que el Ayuntamiento haya consultado a los colegios de médicos, enfermeros o farmacéuticos presentes en la provincia de Cuenca para asesoramiento medico.

Por eso, el portavoz de Cuenca nos Une ha opinado que "a toro pasado, todo es mas fácil, pero hay que aprender de los errores", pidiendo al alcalde de Cuenca que convoque a todos los grupos municipales "para tomar medidas consensuadas".

También ha pedido al resto de formaciones presentes en el pleno "que se deje de lado el partidismo, se tenga amplitud de miras y se tenga en cuenta a los ciudadanos".

RESPUESTA DE DOLZ

Tras acabar su intervención, el propio alcalde le ha contestado a Gómez Cavero que él ha estado "donde ha tenido que estar, luchando codo con codo contra el virus", en referencia a su trabajo como médico en su consulta privada.

Al mismo tiempo, ha dicho que es verdad que el Ayuntamiento ya tiene servicios de prevención", y que "siempre" han dicho en todas las reuniones de coordinación con las distintas administraciones como Subdelegación del Gobierno y Diputación "las medidas sanitarias les venían dictadas desde el ministerio de Sanidad".

De otro modo, se ha mostrado de acuerdo en que "hay que desdibujar los colores, porque la tarea que tenemos va a ser titánica" y "no pueden defraudar" a la ciudad y a los ciudadanos.

"Se espera mucho de nosotros, que ya no vale compadecernos, sino que hay que desdibujar los colores políticos y trabajar todos los grupos juntos en que la ciudad salga adelante lo antes posible, porque si no lo hacemos los conquenses no los perdonarán", ha indicado Dolz.