El grupo toledano Castleheads estrena su primer videoclip para el tema 'Poison and Steam'

Publicado 02/06/2019 11:18:35 CET

TOLEDO, 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

El grupo toledano Castleheads ha estrenado su primer videoclip para el tema 'Poison and Steam', incluido en su EP de debut publicado bajo el nombre 'Like a Raven in Heat' en noviembre de 2018.

Este videoclip, según la información recabada por Europa Press, ha sido grabado y editado por César Sanz (www.hacemosvideo.es) en los Estudios Averal de Madrid en marzo de este mismo año y puede verse en Youtube: https://youtu.be/yP7lDqu7uAM.

Tras largos años en diferentes bandas toledanas, Manuel Salinero, Rubén Agudo, Kike Campos, Rodolfo Debernardi y Markus Beinlich han juntado sus cabezas en Castleheads, formación que trae a la escena local toledana el espíritu del Brit Pop y el Rock Alternativo de los 90.

Castleheads se formó en 2017, y ya han sido teloneros para otras bandas como Fizzy Soup (Cuenca), Samonik (New York), Villanueva (Vigo) o Valdés (Madrid). 'Like a Raven in Heat' es su EP debut, que presentaron en directo en noviembre 2018.