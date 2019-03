Gutiérrez achaca el pacto que plantea Cs con el PP en la Diputación de Toledo a "pura" estrategia electoral

Publicado 04/03/2019 12:19:31 CET

TOLEDO, 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Diputación de Toledo, Álvaro Gutiérrez, ha indicado este lunes que el pacto que plantea Ciudadanos con el PP en la Institución provincial "no tiene ningún sentido y ninguna explicación" más allá que la "pura" estrategia electoral a dos meses de las elecciones.

Gutiérrez, a preguntas de los medios durante la rueda de prensa que ha ofrecido este lunes, se ha referido al hecho de que el pasado viernes la secretaria autonómica de Acción Institucional de Cs, Carmen Picazo, anunció una reunión entre la formación naranja y el PP para estudiar "posibilidades de futuro de algún pacto de gobernabilidad".

"Que cada uno haga lo que crea que tiene qué hacer. Si la política de la nueva representante de Cs es querer pactar con el PP para echar al PSOE de la Diputación y volver a los usos a los que nos tenían acostumbrados --los 'populares'-- en la anterior legislatura, me parecerá equivocado", ha manifestado.

En este sentido, ha indicado que el actual equipo de Gobierno socialista en la Diputación de Toledo ha dado "una vuelta impresionante" a la forma de gobernar en la Institución provincial. "La hemos hecho útil", ha dicho, para añadir que lo peor que se encontró su equipo fue "el desprestigio" de este organismo.

Según ha añadido el presidente de la Diputación de Toledo, después de cuatro años el quipo de Gobierno del PSOE ha demostrado que la Diputación puede ser un "instrumento útil y eficaz" para los ciudadanos.

Algo que ha afirmado que ha ocurrido con el concurso tanto de Cs como de IU-Ganemos en la Institución provincial, que han votado a favor de "todas y cada una" de las propuestas que su equipo de Gobierno ha puesto encima de la mesa, por lo que ha incidido que "no tiene ningún sentido" lo que plantea Ciudadanos a no ser que sea una estrategia electoral, algo que entiende en la forma pero no en el fondo.