Un Hellín "más joven", revitalizar el casco o fomentar festivales musicales, entre las propuestas de Podemos

Publicado 19/05/2019 8:19:50 CET

ALBACETE, 19 May. (EUROPA PRESS) -

Construir un Hellín "más joven" a través de la democracia participativa, revitalizar el casco histórico o fomentar que se celebren grandes festivales de música en el municipio son algunas de las medidas que la candidata de Podemos en Hellín, Rebeca Cañavate, defiende de cara al próximo 26 de mayo.

En una entrevista a Europa Press, establece como acción urgente si lograra la Alcaldía de la localidad elaborar una auditoría de la deuda, ya que "el Ayuntamiento está intervenido por unos años" y una revisión de todos los contratos municipales "para intentar remunicipalizar algunos servicios".

El foco del programa electoral de Podemos es construir "un Hellín más joven a través de la democracia participativa, con pilares como el turismo y el patrimonio como motor de empleo, y el fomento de cooperativas, tirando del talento joven como motor de cambio".

Impulsar una casa de la juventud autogestionada por los mismos jóvenes y que de ahí salieran todas la propuestas para poner en valor es una de las apuestas de Podemos, que incide en que estas propuestas podrían pasar por acciones en torno al casco antiguo, el Tolmo de Minateda, el patrimonio religioso o el Convento de Franciscanos.

Es necesario, a su juicio, sanear el cableado del casco o trabajar en el diseño de las calles --"son estrechas y algunas veces las ambulancias o los camiones de bomberos no caben"--, acompañado de un plan de emergencia o de reordenación del casco antiguo, lo que ayudaría a saber cuál es el estado del castillo, para "así poder reflotarlo o conservar los vestigios que quedan".

También considera la candidata de Podemos que Hellín sería un escenario idóneo para poner en marcha festivales musicales de la talla del Festival de los Sentidos de La Roda o el Viña Rock en Villarobledo. "Solo hace falta voluntad política", ha afirmado.

COMERCIO, EMPLEO E IMPUESTOS

En cuestión de comercio, su intención es llevar a cabo la peatonalización de las calles principales del casco durante el viernes y el sábado, así como implantar "la exención de pago de las calles comerciales con zona azul".

En materia de empleo, su idea pasa por volver a reactivar una escuela taller como funcionó en los años 80, porque "dio una salida laboral a la gente que no tenía formación" o "hacer una bolsa de trabajo que se convirtiera en un vivero para las empresas".

Sobre impuestos, Cañavate prefiere ser prudente, porque lo principal para ella sería saber en qué condiciones se encuentra el Ayuntamiento en cuanto a deuda.

LÍNEAS ROJAS, PACTOS Y DEUDAS

Entre las principales líneas rojas de Podemos se encuentra el permitir que la formación lleve a cabo medidas de democracia participativa. "Quien lo rechace como motor de cambio no puede contar con nosotros, a partir de ahí hablaremos con todo el mundo", ha afirmado la candidata a la Alcaldía, mostrándose partidaria de un gobierno colaborativo.

Aunque ha manifestado su afinidad por las ideas de izquierda, Cañavate no quiere aventurarse a pronunciarse sobre pactos, a la espera de los resultados que arrojen las urnas, del mismo modo que con su pronóstico en Hellín. "No me atrevo, queremos tener los pies en la tierra, no lanzar brindis al sol, preferimos ser prudentes porque es primera vez que nos presentamos".

De los errores del actual equipo de Gobierno, Podemos ha mostrado su molestia por cómo se ha abordado el reglamento de Participación Ciudadana, que, a su entender, es "muy mejorable", aunque reconoce el entendimiento, la amabilidad y el carácter aperturista del Gobierno municipal como punto positivo en las relaciones políticas.