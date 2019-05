Hernández (PP) pedirá el tercer carril de la A-42 y la llegada del tren de cercanías a Illescas si es alcaldesa

Publicado 19/05/2019 9:30:01 CET

TOLEDO, 19 May.

La candidata del PP a la Alcaldía de Illescas (Toledo), Alejandra Hernández, en el caso de que sea elegida alcaldesa el próximo 26 de mayo, intentará ponerse de acuerdo con el resto de administraciones competentes para que la llegada del tren de cercanías a la localidad "sea inminente ya", trabajará para que el convenio sanitario con la Comunidad de Madrid vuelva a ponerse en marcha y solicitará el tercer carril de la A-42.

En una entrevista a Europa Press, la candidata 'popular' también se ha comprometido a trabajar para finalizar la conexión de la CM-41 con la A-4 o el desdoblamiento de la CM-4010 y CM-4008 o la liberación del peaje AP-41.

En materia de empleo, Hernández ha instado a que empresas de otro tipo de sectores (I+D+i o nuevas tecnologías), vengan a instalarse a Illescas para que pueda crearse empleo de más cualificación porque, según ha explicado, en la localidad toledana hay una cantera de jóvenes muy formados que se tienen que marchar a trabajar a otros sitios.

Ha reconocido que Illescas es una localidad atractiva para que las empresas instalen sus sedes, puesto que tiene una situación estratégica entre Madrid y Toledo, pero cree que para aumentar la atracción de empresas en la localidad es importante el apoyo institucional por parte del Ayuntamiento y de la Junta de Comunidades, un apoyo que las empresas --ha dicho-- tendrán si ella es alcaldesa y si Paco Núñez se convierte en presidente de la región.

En materia fiscal, la candidata del PP ha avanzado que todas las tasas e impuestos fiscales que se retocarán si ella es alcaldesa serán "a la baja". No obstante, ha admitido que aún no se han planteado qué impuestos retocarán y ha dicho que será una decisión que adoptará el PP una vez que estudie el presupuesto municipal. Sin embargo, ha defendido que "el PP se caracteriza siempre por la bajada de impuestos y nunca por la subida".

Alejandra Hernández también ha hablado de urbanismo y, sobre este asunto, ha abogado por hacer una revisión del Plan de Ordenación Municipal (POM) en cuanto al tema de sectores y piensa que más que aumentar el número de viviendas, habría que hacer un estudio de lo que hay. "Hay que hacer un buen replanteo del asfaltado de las calles", ha sentenciado la candidata, quien también opina que ahora lo más importante es trabajar en la unión del casco urbano de Illescas con la urbanización El Señorío.

Sobre juventud y cultura, la 'popular' ha afirmado que los jóvenes de Illescas lo que necesitan es que se les escuche porque están "muy abandonados" y que sean ellos los que trasladen sus necesidades al Ayuntamiento. "Lo que ellos piden no es una barbaridad", ha asegurado, poniendo como ejemplo la ampliación de los horarios de la biblioteca en época de exámenes o que en el espacio de creación de joven se adecuen los talleres y los cursos de formación a las necesidades reales que tienen ahora los jóvenes del municipio.

La oferta cultural --ha asegurado-- puede ser mejorable y puede ampliarse mucho más ya que Illescas se merece "una buen cartelera cultural".

PACTOS

Preguntada por las líneas rojas que establecería para apoyar un gobierno o cuáles aceptaría para recabar un apoyo en caso necesario, ha respondido que el PP sale a ganar y no está pensando en posibles pactos. No obstante, ha apuntado que no pondrá líneas rojas "a nadie" porque no el PP "no tiene problemas con ninguna formación".

Sobre los posibles errores cometidos por el actual equipo de Gobierno y cómo los subsanaría, la candidata del PP ha reconocido que el principal error que ha cometido el gobierno liderado por José Manuel Tofiño es "no es escuchar a los vecinos".

Finalmente, Hernández se ha atrevido a hacer un pronóstico electoral para el próximo 26 de mayo y confía en que el PP logrará 11 concejales, 6 el PSOE, 3 Ciudadanos y 1 IU-Podemos.