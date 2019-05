Un homenaje a la película 'El valle de Gwangi', en el cartel de Estival Cuenca 2019

Publicado 21/05/2019 11:17:34 CET

Un homenaje al cincuenta aniversario del estreno de la mítica película 'El valle de Gwangi' (Jim O'Connolly, 1969) rodada en Cuenca es la ilustración principal del cartel Estival Cuenca que ha elaborado la

albaceteña Paula Salto.

Esta película se rodó en Cuenca y se proyectará en la Plaza de la Merced el primer día del festival, ha informado la organización del festival en nota de prensa.

Estival Cuenca, el festival internacional musical y artístico que se celebrará en la ciudad de Cuenca entre el 27 de junio y el 6 de julio de 2019, ha presentado el cartel de la que será su octava edición, que por quinto año consecutivo ha sido elaborado por el equipo de diseñadoras de MakingUCLM, bajo la dirección artística de José An. Montero, que se ha encargado de este trabajo.

Los dinosaurios descubiertos en Las Hoyas, especialmente el Concavenator Corcovatus, más conocido como Pepito, clave en la creación del actual Museo de Paleontología de Castilla-La Mancha (MUPA), que este año volverá a ser uno de los escenarios principales de Estival Cuenca.

En el cartel de 2019 tampoco han faltado una referencia al paisaje de la ciudad que convierten los conciertos que se celebran en el citado Museo y en el escenario Solán de Cabras del Parador de Cuenca en absolutamente únicos.

También se pueden distinguir a algunos de los intérpretes que visitarán Cuenca durante la celebración de Estival como son DePedro, Rocío Márquez o Leonor Watling.

Además, el festival tiene previsto que en alguno de los principales conciertos de Estival, las artistas plásticas que forman parte del equipo de MakingUCLM en colaboración con el Centro de Iniciativas Culturales de la UCLM, realicen en directo una serie de serigrafías relacionadas con la propuesta gráfica de este año y que los asistentes podrán adquirir en el mismo concierto.

Esta propuesta creativa se suma al vídeo resumen de Estival Cuenca 2018, dirigido y realizado por Vicente Ortega Losa, el director de eventos audiovisuales del festival, contó con Eva Rus Martínez y FlyWorkDrone como operadores de cámara. Además, parte como banda sonora de la canción 'Fit it all again', de Nora Norman, artista que participó en el certamen. Se puede disfrutar en esta dirección: https://www.youtube.com/watch?v=LA6a2fMFqMg

El festival está patrocinado por Solán de Cabras, Ayuntamiento de Cuenca, Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, Consorcio Ciudad de Cuenca, Parador de Cuenca, Diputación de Cuenca, Universidad de Castilla-La Mancha, Centro de Iniciativas Culturales (CIC), Patronato Universitario Gil de Albornoz, AIE, Fundación Globalcaja Cuenca, Liberbank, Pub Los Clásicos, La Edad de Oro/La Huella de los Elefantes y Natura, Escuela de Hostelería.