Hospital de Parapléjicos reunirá a expertos internacionales para debatir sobre avances en estimulación cerebral

Archivo - Antonio Oliviero. Investigador del Hospital Nacional de Parapléjicos. - JCCM/CARLOS MONROY - Archivo

TOLEDO 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Hospital Nacional de Parapléjicos (HNP) acogerá los días 5 y 6 de noviembre las Jornadas de Estimulación Cerebral 2026, un encuentro de la Asociación Española de Estimulación Cerebral que reunirá a especialistas para compartir investigaciones sobre el cerebro, la médula espinal y las posibilidades de la neuromodulación.

Bajo el lema 'The brain and the spine' --el cerebro y la médula espinal--, el programa, abierto a todos los profesionales de la salud interesados, conectará el estudio de los mecanismos del movimiento con la investigación de nuevas estrategias de intervención.

Las sesiones se desarrollarán en el salón de actos del centro y contarán con participantes de España, Reino Unido e Italia, ha informado el Hospital de Parapléjicos en nota de prensa..

El comité científico está integrado por el presidente de la Asociación Española de Estimulación Cerebral, Antonio Oliviero, Vanesa Soto León, Guglielmo Foffani y Claudia Ammann.

La lesión medular ocupará un lugar destacado en el encuentro.

El investigador y coordinador de investigación del HNP, Juan de los Reyes Aguilar Lepe, ofrecerá una conferencia sobre la reorganización de la corteza cerebral después de una lesión medular: una mirada a los cambios que se producen en el cerebro cuando se interrumpen sus conexiones con otras partes del organismo.

Por su parte, Vanesa Soto León protagonizará en una sesión conjunta con la sesión clínica del hospital, el 6 de noviembre, con una intervención dedicada a la situación actual y las perspectivas de la estimulación no invasiva del sistema nervioso en lesión medular.

Ambas sesiones permitirán conectar el conocimiento sobre los cambios que provoca la lesión con las líneas de investigación que exploran nuevas posibilidades de intervención.

El programa también profundizará en cómo se aprende y se controla el movimiento.

Las ponencias abordarán la formación de hábitos, la capacidad de frenar una respuesta y el papel de las conexiones entre el cerebelo y la corteza cerebral en los trastornos del movimiento.

En estas sesiones participarán, entre otros, Ignacio Obeso, Juan Pablo Romero, Alex Sel, Matteo Bologna, Claudia Ammann y Javier Márquez Ruiz.

ONCOLOGÍA

Otro de los bloques estará dedicado a la neuroestimulación en oncología.

Se presentarán resultados del ensayo ONCODEP sobre depresión y deterioro cognitivo asociados al cáncer, así como trabajos sobre estimulación eléctrica transcraneal para el dolor oncológico.

El programa incluye la viabilidad de una intervención domiciliaria del proyecto Painless y la exposición de dos casos de dolor neuropático oncológico en los que se ha empleado esta técnica como estrategia complementaria.

La segunda jornada pondrá el foco, además, en la estimulación de la médula espinal y de los nervios periféricos para modificar los ritmos de la actividad motora.

Las intervenciones explorarán distintas aproximaciones al estudio y la modulación del temblor, desde la vibración de tendones hasta la estimulación eléctrica personalizada y los sistemas que ajustan la estimulación en función de la actividad registrada.

Las jornadas combinarán sesiones en español e inglés con comunicaciones libres, presentación de pósteres y espacios de mentoría.

El programa incorporará también propuestas sobre música, investigación y experiencia consciente, y finalizará con una reunión de la Asociación Española de Estimulación Cerebral.

Los interesados pueden solicitar inscripción online en el enlace hasta el 31 de octubre en el siguiente enlace: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfvgiSraEi5yfN9dCFE...