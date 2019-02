Los hospitales de C-LM contarán con quirófanos híbridos, los dos primeros en el de Toledo

Publicado 31/01/2019 14:52:17 CET

TOLEDO, 31 Ene. (EUROPA PRESS) -

Los nuevos hospitales de Castilla-La Mancha contarán con quirófanos híbridos --especialmente importantes para intervenciones de Neurocirugía, Traumatología o Urología-- y los dos primeros estarán disponibles en el nuevo hospital de Toledo.

Así lo ha indicado en el pleno de las Cortes el vicepresidente primero de la región, José Luis Martínez Guijarro, quien ha respondido al diputado 'popular' Carlos Velázquez que el viaje que realizaron el presidente regional, Emiliano García-Page, y el consejero de Sanidad, Jesús Fernández Sanz, a Chicago fue para visitar una de las mayores ferias tecnológicas en materia sanitaria.

"El viaje se comunicó cumpliendo estrictamente la Ley del Gobierno", ha señalado, para agregar que al PP le molesta que se haya producido una de las mayores inversiones en tecnología sanitarias de la historia de la región y del país, con 20 millones de euros invertidos para los hospitales de Castilla-La Mancha.

"Fueron el consejero y el presidente a ver oportunidades de renovación tecnológica de cara al futuro, como por ejemplo los quirófanos híbridos que estarán en todos los hospitales nuevos de Castilla-La Mancha, los primeros dos en el nuevo hospital de Toledo", ha señalado.

Guijarro ha apuntado que el Gobierno regional quiere que todos los ciudadanos tengan la oportunidad de ser diagnosticados con las últimas tecnologías que hay en el mercado. "Pero a ustedes les molesta que seamos la primera región que invierte en renovación tecnológica sanitaria y es muy triste que les moleste".

TURISMO E INFORMÁTICA

De otro lado, el consejero de Educación, Cultura y Deportes, Ángel Felpeto, ha respondido a las diputadas del PP Carolina Agudo y María Roldán que las titulaciones de Informática y Turismo se impartirán a partir del 1 de septiembre en Talavera de la Reina y Cuenca, respectivamente.

"No hay duda", ha indicado el consejero, para remitir a las dos parlamentarias 'populares' a las publicación del Diario Oficial de Castilla-La Mancha del pasado 18 de septiembre. "Si esto no tiene credibilidad no sé cómo vamos a decirles que Informática en Talavera de la Reina y Turismo en Cuenca", ha señalado.

Es por ello por lo que ha pedido al PP que no dude de la Universidad de Castilla-La Mancha y ha asegurado que en que la Institución regional cumplirá los trámites y que en febrero o marzo incluirá en su oferta académica a los estudiantes de Bachillerato "en tiempo y forma y lo hará público".

De su parte, el diputado del PP Antonio Martínez ha preguntado por la renovación de los vehículos de agentes medioambientales, a su juicio, "pocos y para el desguace", y ha añadido que los que ha comprado nuevos la Junta han sido diesel cuando el presidente regional, Emiliano García-Page dijo que "serían híbridos y eléctricos".

El consejero de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural, Francisco Martínez Arroyo, ha contestado, respecto a los diesel, que algunos vehículos que requieren más potencia sí se han adquirido, pero "hasta donde se ha podido" se han adquirido vehículos híbridos y eléctricos.

De su lado, el diputado de Podemos David Llorente ha preguntado por el pago de salarios por parte de la empresa Limpiezas Raspeig, a lo que el consejero de Hacienda y Administraciones Públicas, Juan Alfonso Ruiz Molina, ha respondido que la Junta está efectuando dicho pago, pues la nómina de diciembre está "prácticamente cobrada --un 80%-- a falta de la extra de Navidad" y con las medidas que está adoptando la Junta espera que "en enero no haya ningún problema".