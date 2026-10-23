Hospitalizado un hombre de 38 años herido grave con arma blanca en Hellín

Archivo - Hospital de Hellín. - JCCM - Archivo

ALBACETE 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 38 años ha sido hospitalizado tras resultar herido con arma blanca en una reyerta en Hellín.

Según han informado fuentes del Servicio de Emergencias del 112 de Castilla-La Mancha a Europa Press, sobre las 23.11 horas de este jueves la Policía Local ha dado aviso a los servicios sanitarios tras dar con el afectado en la calle Pablo VI, y comprobar que estaba gravemente herido.

Tras desplazarse hasta el lugar de los hechos, una UVI móvil ha procedido al traslado del hombre al Hospital de Hellín.

También han acudido agentes de la Policía Nacional que se encuentran investigando en qué circunstancias resultó herido, sin que hayan trascendido por el momento.