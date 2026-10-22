Hospitalizado un hombre de 42 años tras resultar herido por arma blanca en una reyerta en Talavera

Archivo - Hospital Nuestra Señora del Prado de Talavera de la Reina. - SESCAM - Archivo

TOLEDO 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 42 años ha sido trasladado al Hospital Nuestra Señora del Prado de Talavera de la Reina tras resultar herido por arma blanca en una reyerta en la Ciudad de la Cerámica.

Según han informado fuentes del Servicio de Emergencias del 112 de Castilla-La Mancha a Europa Press, el aviso fue dado sobre las 22.59 horas de este martes, tras iniciarse un altercado en la vía pública en la avenida Pío XII.

Tras personarse en el lugar de los hechos agentes de la Policía Nacional y de la Policía Local, fue necesaria la activación de una ambulancia de soporte vital básico para atender al herido.

Por el momento, no han trascendido las actuaciones policiales ni si se han realizado detenciones en torno a los acontecimientos.