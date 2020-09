La hostelería de C-LM alza la voz, reivindica un plan de rescate y pide no criminalizar al sector

TOLEDO, 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

Las asociaciones de hostelería de Castilla-La Mancha se han concentrando este lunes en sus respectivas ciudades bajo el lema 'Salvemos la Hostelería'. Han exigido un plan de rescate y no criminalizar al sector. "Nosotros no somos el virus, vale ya de restricciones inútiles, dejarnos trabajar", ha manifestado el presidente de la Asociación Provincial de Hostelería y Turismo de Toledo (AHT), Tomás Palencia, desde la céntrica Plaza de Zocodover.

Al Gobierno le han pedido que cumpla con lo que prometió, "que ninguna empresa se quede atrás y que todos salgan de esta crisis", para ello, ha destacado Palencia, se necesita urgentemente la prorroga de los ERTEs porque si no "estamos muertos", ha enfatizado.

Los hosteleros también han reivindicado un plan de rescate que incluya ayudas a fondo perdido, ampliar a dos años la moratoria de los ICO, la reducción del IVA al 4 por ciento y sobre todo incentivar el consumo en los locales. "Unos locales que desde el minuto uno han demostrado que son responsables y que cumplen con todas las restricciones que se nos han impuesto, y que en algunas ocasiones no han llevado a ningún sitio", ha reconocido Tomás Palencia.

"No podemos más, nos ahogamos y nos estamos arruinando", ha clamado el presidente de los hosteleros toledanos, quien ha asegurado que el sector solo quiere "trabajar" pero trabajar "con dignidad y viabilidad". "Nosotros no somos los culpables, nosotros no somos el virus, vale ya de restricciones inútiles, estamos agotados, dejarnos trabajar, basta de limitaciones, basta de cierres al ocio nocturno, y basta ya de tenernos en el punto de mira", ha destacado.

Los hosteleros han afirmado que necesitan que las administraciones les ayuden y nos que les demonicen. "Salvemos la Hostelería", ha reclamado el presidente de la asociación provincial de Toledo.

GUADALAJARA

Una representación de la hostelería de Guadalajara, con el apoyo de algunos cargos políticos de la provincia, se han concentrado ante las puertas de la Confederación de Empresarios para poner de relieve, una vez más, la situación "agónica" que atraviesa el sector hostelero y "rogar" ayudas directas.

Así lo ha puesto de manifiesto el presidente de la Asociación de Hosteleros de Guadalajara, Juan Luis Pajares, convencido de que "la hostelería no es el problema" pero reconociendo que, si bien lo primero es la salud, necesitan que el Gobierno les "eche una mano" porque si no es así será difícil sobrevivir, y más aún con el cierre de terrazas y el incremento de medidas restrictivas.

Para el sector la solución no está en el cierre del ocio sino que hay alternativas que se pueden estudiar aunque ha reconocido que hay que realizarlo con "pincel fino".

A la concentración han asistido el concejal de Comercio y Turismo, Fernando Parlorio; la presidenta del PP en Guadalajara, Ana Guarinos; y el secretario general de CEOE, Javier Arriola.