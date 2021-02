Hosteleros de Toledo y Albacete protestan por el cierre de sus negocios y reclaman ayudas directas

TOLEDO, 3 Feb. (EUROPA PRESS) -

Decenas de hosteleros de Toledo y Albacete se han concentrado este miércoles para reivindicar más flexibilidad en la apertura de sus negocios, protestar por el cierre decretado y reclamar ayudas directas en compensación al cese de su actividad durante la vigencia de las restricciones.

En el caso de Toledo, los hosteleros se han concentrado en el recinto ferial de La Peraleda arropados por miembros del Partido Popular y de Ciudadanos.

Al acto ha acudido en representación de ciudadanos el diputado regional por la provincia de Toledo David Muñoz Zapata, quien ha anunciado que su formación va a preguntar al Gobierno regional por cuáles han sido los criterios para cerrar la hostelería, exigiendo un informe científico "con datos exactos de contagios en sus locales para saber de manera fehaciente con qué criterios se está determinando el cierre total de la hostelería en la región".

Además, el diputado de la formación naranja ha adelantado que su partido va a registrar en las Cortes una medida "para obligar a realizar un estudio científico, realizado por expertos independientes, sobre la incidencia del virus en la hostelería".

Con esta pregunta oral y esta Proposición no de Ley (PNL), Ciudadanos reclama "criterios científicos", y no otros, "que permitan tomar las medidas con un bisturí y no con un sable que acabará matando a la hostelería, a sus familias y a la economía", ha lamentado el diputado.

EL PP EXIGE INDEMNIZACIONES

De su lado, la senadora del PP Pilar Alía ha exigido a la Junta indemnizaciones y ayudas directas a los hosteleros y le ha pedido, al mismo tiempo, que deje de "demonizar" al sector porque no es el culpable de los contagios.

En este sentido, ha lamentado que la provincia de Toledo es donde más ha aumentado el número de parados de toda la región, sumando a esto que el sector de la hostelería representa un tercio del desempleo.

De esta manera, ha recordado que, en estos momentos, la hostelería es el sector que tiene más trabajadores en ERTE; al tiempo que ha destacado el decálogo de medidas denominado 'Plan Turístico y Hostelero' presentado por el PP en el Congreso de los Diputados, en el que se solicita la creación de un fondo de liquidez de 50 millones de euros para inyectar a empresas viables y flexibilizar las condiciones de las líneas ICO.

PROTESTA EN ALBACETE

En el caso de Albacete, la concentración ha sido frente al Ayuntamiento donde los hosteleros han organizado un almuerzo frente al Consistorio a modo de protesta para seguir peleando por sus derechos.

En el lema principal de la concentración que se ha podido leer en la pancarta principal que los hosteleros han mostrado ante el Ayuntamiento figuraba "Salvemos la hostelería. No somos culpables ¡Ayudas ya!".

Asimismo, durante la protesta se ha podido ver a muchos hosteleros portando carteles con una fotografía de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, acompañada del texto: "Queremos una Ayuso" o "Yo quiero una Ayuso para Castilla-La Mancha".