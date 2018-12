Imagina Podemos se suma a las críticas contra la dirección del partido por "malas prácticas" en el Consejo Ciudadano

Publicado 01/12/2018 13:36:38 CET

TOLEDO, 1 Dic. (EUROPA PRESS) -

La corriente Imagina Podemos, liderada por Fernando Barredo y con representación en el Consejo Ciudadano de la formación, se ha sumado a las críticas contra la dirección del partido, acusando directamente al secretario general, José García Molina, y a la secretaria de Organización, María Díaz, de "malas prácticas" dentro del este órgano.

En concreto, aseguran en nota de prensa que este sábado el Consejo Ciudadano ha aprobado el acta de su última reunión, celebrada el 20 de octubre en Alcázar de San Juan, en la que dan por válida la redacción de la expulsión de Fernando Barreda de la cita ciudadrealeña aduciendo como motivos que faltó al respeto a varios compañeros, interrumpiendo el normal desarrollo de la sesión.

Imagina Podemos ha afirmado que se ha aprobado "un acta tendenciosa" cuya redacción tiene como objetivo "descreditar" a Barredo. En este sentido, afirman que la secretaria de Organización, María Díaz, en esta reunión, defendió que el consejero Luis Benitez de Lugo era "un compañero difamado por un periódico", ante lo que Barredo demandó que "coherentemente" con el trato que recibió en una situación similar, el partido debería suspender a Benítez de Lugo cautelarmente y apartarle del cargo de consejero.

"Barredo resultaba incómodo porque pedía, igual que sigue pidiendo con todo su derecho, ver la contabilidad completa de Podemos Castilla-La Mancha y los movimientos de las cuentas corrientes desde 2015, a él se le quitó de en medio ilegalmente y hasta que no hizo valer su inocencia y sus derechos ante la Justicia, habiéndose el partido allanado a su demanda para no hacer el ridículo delante del juez, no pudo volver al Consejo, en el que se le impidió la entrada durante ocho meses", han apuntado desde esta corriente.

En la reunión, Barredo afirmó además que esa "doble vara de medir" constituía "un auténtico ejercicio de caradura", algo que al secretario general de Podemos en la región, José García Molina, le supuso "un insulto intolerable", ante lo que Barredo insistió en que tenía derecho a "expresarse libremente", razón por la que, aseguran en Imagina Podemos, se levantó la sesión unilateralmente "impidiendo que se completara el orden del día".

"La arbitrariedad de las actuaciones del secretario general y de la secretaria de Organización no son de recibo. Dado que damos ya por imposible que se redacte esta acta, ni ninguna otra, con objetividad aportando los detalles precisos para contextualizar las intervenciones, y habiendo avisado Barredo por segunda vez que, de no hacerse, haremos valer la verdad ante las bases del partido y ante la opinión pública si hace falta, publicamos esta situación porque es la única manera de que las personas inscritas en Podemos Castilla-La Mancha puedan saber lo que ocurre en el seno del Consejo Ciudadano, que es lo que denunciaron las consejeras dimitidas Cancho y Lorrio y lo que denuncia dentro del partido Fernando Barredo", ha concluido Imagina Podemos.