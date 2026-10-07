Un incendio en un asentamiento irregular de viviendas en Albacete deja al menos un herido

Incendio en un asentamiento irregular de Albacete. - VÍCTOR FERNÁNDEZ/EUROPA PRESS

ALBACETE, 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

Bomberos del parque de Albacete se han desplegado este miércoles para tratar de extinguir un incendio desatado en un asentamiento irregular de viviendas de la capital provincial, en el que se ha registrado al menos un herido.

El afectado, un hombre de 42 años que presenta heridas múltiples por quemaduras, ha sido atendido in situ por una UVI móvil, aunque por el momento no ha trascendido si ha sido trasladado a un centro hospitalario.

Según han informado fuentes del Servicio de Emergencias del 112 de Castilla-La Mancha a Europa Press, el aviso se ha dado sobre las 7.24 horas, tras iniciarse el fuego en el asentamiento, situado en la Carretera de Las Peñas, afectando hasta el momento a seis infraviviendas.

En el lugar de los hechos se encuentran desplegados, junto a los bomberos que trabajan en las labores de extinción, agentes de la Policía Nacional y de la Policía Local de Albacete.

Además, se ha desplazado la UVI móvil encargada de la atención al único afectado confirmado hasta el momento, y una ambulancia de soporte vital básico.