La infanta Elena arropa a Down Toledo en la inauguración de su nueva sede "sois un ejemplo para la sociedad" - A.PEREZ HERRERA





TOLEDO, 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

La infanta doña Elena de Borbón ha arropado este lunes a Down Toledo en la inauguración oficial de su sede, situada en la calle Yedra de la capital regional, y ha asistido al acto de entrega de reconocimientos a la trayectoria laboral de personas con Síndrome de Down. "Sois un ejemplo para la sociedad", les ha dicho.

Un acto en el que la infanta ha estado acompañada por la presidenta de Down Toledo, Trinidad Escobar; la presidenta de la Diputación de Toledo, Concepción Cedillo; el alcalde de la ciudad, Carlos Velázquez; y la consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco.

La presidenta de Down Toledo, que se ha mostrado "completamente abrumada" por la cantidad de gente que ha acudido a la inauguración de la sede de la asociación, ha destacado que este acto se produzca en la semana en la que se celebra el Día Mundial del Síndrome de Down, el próximo jueves, 21 de marzo.

Ha puesto en valor los programas de empleo que ayudan a la inserción e inclusión de las personas con discapacidad intelectual por lo que ha hecho un llamamiento a los empresarios para que no tengan miedo de contratar a este colectivo y a las administraciones para que hagan políticas que favorezcan esas contrataciones en igualdad de condiciones que el resto de personas.

"Todos tenemos los mismo derechos, ellos también", ha sostenido, aludiendo a las tres personas que han sido reconocidas en el acto por su trayectoria laboral, para agregar que es suficiente con que cada uno ponga un poco de su parte para que la plena inclusión acabe siendo una realidad.

SIN MUROS NI BARRERAS

Respecto a la sede, ha afirmado que no tiene esos muros ni barreras que hay que "derribar entre todos". "Es un espacio para juntarnos y hablar, pero nuestra verdadera sede está en la calle, donde tenemos que hacer esa revolución que cambie la mentalidad de la gente. Juntos seremos capaces de transformar el mundo".

El director del área de Acción Social de Mapfre, Daniel Restrepo, ha hablado de los distinguidos este lunes por Down Toledo para apuntar que son un ejemplo de "vida, profesionalidad, tesón y esfuerzo", demostrando que la inserción sociolaboral de personas con discapacidad "no solo es posible sino también necesario".

Para la presidenta de la Diputación de Toledo actos como este son un día para concienciar y celebrar, siendo un punto de inflexión que indique la igualdad de oportunidades. "El único limite lo marcáis vosotros para llegar a donde queráis llegar".

Cedillo ha afirmado que es responsabilidad de las administraciones concienciar y poner todo de su parte para que la igualdad sea real, por lo que ha aludido al hecho de que sea la primera presidenta de la Diputación de Toledo para afirmar que si cada día se derriban techos de cristal, "vosotros también podéis hacer todo lo que os propongáis".

El alcalde de Toledo ha dicho ser consciente de todo lo que ha tenido que hacer Down Toledo hasta inaugurar su nueva sede, mostrándose convencido de que será "ejemplo y luz" para otras asociaciones. "Down Toledo es ejemplo para otros muchos colectivos porque lleváis años dando pasos adelante", ha sostenido.

Ha puesto en valor a todas esas empresas que han decidido no ser solo un balance de gestión sino "dejar huella" en la sociedad contratando a personas con discapacidad intelectual; a lo que ha unido la responsabilidad de las administraciones para "seguir dando pasos".

Es en este punto en el que el regidor toledano ha aludido al convenio que mantiene el Ayuntamiento capitalino con Plena Inclusión para decir que está dando resultados y esperar poder ampliarlo. "A vuestra entera disposición siempre", ha concluido.

1,3 MILLONES PARA CONTRATAR A PERSONAS CON DISCAPACIDAD

De su lado, la consejera de Economía, Empresas y Empleo ha avanzado que la Junta está trabajando en la próxima convocatoria de ayudas para impulsar la contratación indefinida en el mercado ordinario de trabajo de personas con discapacidad, que contará con un importe de 1,3 millones de euros, que verá la luz el próximo mes de abril, sumándose a los 7,5 millones destinados hasta la fecha en esta línea y que han propiciado la contratación de más de 1.300 personas con discapacidad.

Durante el acto, la consejera ha agradecido la labor que realiza Down Toledo para lograr la inclusión social y laboral de las personas con discapacidad, en este caso, de personas con Síndrome de Down, reivindicando la visibilidad del colectivo, no sólo ahora, en vísperas del Día Mundial que se celebra este jueves, sino en el conjunto de los 365 días del año.

"Todos debemos estar conjurados para reivindicar que somos capaces de superar cualquier barrera. Somos capaces en el sentido más amplio de la palabra", ha dicho Patricia Franco, que ha destacado el papel que Down Toledo juega en el día a día de la región y su presencia "fundamental" en actos como Farcama, en el estand de Castilla-La Mancha en Fitur o en las fiestas navideñas.

La consejera también ha hecho referencia al camino que queda por recorrer. "La tasa de actividad de personas con discapacidad en la región está 3,1 puntos por encima de la media del país, pero está también 21 puntos por debajo de la tasa general de actividad", ha remarcado, "y hasta que no consigamos acortar esa brecha, no conseguiremos avanzar como sociedad, porque para ello no debemos dejar a nadie en el camino", ha dicho al respecto.

Tras la emotiva entrega de reconocimientos a trabajadores con Síndrome de Down que llevan años de carrera profesional, como son Pilar, que lleva trabajando 15 años; José Luis, que lo ha hecho hasta ahora 23 años y Marta, que lleva 11 años de vida laboral, la infanta Elena ha clausurado el acto tras recibir un reconocimiento a Mapfre como directora de proyectos de su Fundación.

Ha puesto en valor el programa 'Juntos somos capaces' de la Fundación Mapfre para definirlo como el más importante y que más satisfacciones proporcionan a todos los que trabajan en esta Fundación, ya que desde 2012 facilita a personas con discapacidad intelectual y problemas de salud mental su inserción sociolaboral a través de formación y empleo.

"A través de nuevas oportunidades que se materializan en proyectos de vida como los que hemos conocido hoy de la mano de José Luis, Pilar y Marta. Mi más sincera enhorabuena por su compromiso y entusiasmo. Sois un ejemplo para la sociedad", ha manifestado.

Ha tenido un agradecimiento especial para Down Toledo porque gracias al trabajo y esfuerzo de entidades sociales como esta, se hace posible que personas vulnerables tengan una atención especializada según sus necesidades.

Por último, ha hecho una mención especial al Día Internacional del Síndrome de Down que se celebra esta semana y cuyo objetivo, ha manifestado, "es crear conciencia dentro de la sociedad del valor que tiene estas personas, su derecho a la igualdad y a la felicidad plena".