A información pública durante 15 días el anteproyecto de Ley de Medidas Administrativas y Tributarias de C-LM

Archivo - Fachada de la Consejería de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital de Castilla-La Mancha. - JCCM - Archivo

TOLEDO, 10 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Secretaría General ha dispuesto la apertura de un periodo de información pública durante quince días hábiles sobre el Anteproyecto de Ley de Medidas Administrativas y Tributarias y se da publicidad al acuerdo de inicio del proceso participativo.

Según el texto publicado en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha de este lunes y recogido por Europa Press, la Consejería de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital, a través de la Secretaría General está tramitando, con carácter de urgencia, el Anteproyecto de Ley de Medidas Administrativas y Tributarias complementaria al anteproyecto de Ley de Presupuestos Generales de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha para 2027.

Al mismo tiempo se ha acordado, con fecha 6 de agosto de 2026, la apertura del proceso de participación ciudadana del referido proyecto a través del Portal de Participación.

El texto estará disponible en el tablón de anuncios de la sede electrónica de la Junta: https://www.jccm.es/servicios/tablon-de-anuncios y en el Portal de Participación de Castilla La Mancha https://participacion.castillalamancha.es/.

Quien desee formular alegaciones al texto que se somete a información pública y proceso participativo, podrá presentarlas a través del Portal de Participación de Castilla-La Mancha (https://participacion.castillalamancha.es/) o cursarlas a la dirección de correo electrónico secretariageneral.hacienda@jccm.es, identificando la persona o entidad participante y una dirección de correo electrónico de contacto.