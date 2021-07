IU carga contra la nueva Ley del Juego de C-LM: "La decepción es mayúscula"

TOLEDO, 24 Jul. (EUROPA PRESS) -

El coordinador regional de IU, Juan Ramón Crespo, ha cargado contra la nueva Ley del Juego de Castilla-La Mancha que fue aprobada este pasado jueves en el pleno de las Cortes regionales. "La decepción es mayúscula", ha sentenciado Crespo, quien ha calificado de fallida esta nueva norma y ha lamentado que legisle en diferido.

"¿Para eso hemos estado esperando todo este tiempo?", se ha preguntado el coordinador de Izquierda Unida en la región, quien ha asegurado que desde la formación de izquierdas tenían "ciertas esperanzas" de que la nueva ley "pusiera coto" a las casas de juego, una "plaga" en los pueblos de Castilla-La Mancha, ha avisado.

Según ha lamentado, el Gobierno regional no ha regulado de forma "fuerte" la instalación de las casas de juego y no ha atendido la petición de IU de que no se pusieran en un radio de 700 metros con respecto a los centros educativos y ni siquiera --ha dicho-- han limitado los centros de enseñanza Infantil y de Primaria.

Además, ha manifestado, esta nueva Ley del Juego de la región legisla "en diferido" porque las casas de juego se van a seguir manteniendo donde están, al lado de un colegio, hasta el 2028.

En definitiva, Crespo ha recalcado que se trata de una legislación "pobre", que --a su juicio-- no da solución al problema de ludopatía que hay en Castilla-La Mancha. "Es un intento fallido de ley".

Es por ello que ha instado a la Junta de Comunidades a que se preocupe de gobernar a favor de la gente y no a favor de los intereses económicos que están detrás del juego.