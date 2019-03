IU reclama a Junta incluir reducciones o exenciones en tasas de convocatorias públicas

Publicado 22/03/2019 12:58:01 CET

TOLEDO, 22 Mar. (EUROPA PRESS) -

Izquierda Unida de Castilla-La Mancha ha exigido a la Junta de Comunidades que adopte las medidas necesarias para incluir reducciones o contemple exenciones totales en el pago de las tasas por derechos de examen en todas sus convocatorias de empleo público.

La responsable del Área de Mujer de IU, Isabel Álvarez, ha explicado que "estas tasas no deben tener una finalidad recaudatoria, ni constituir una barrera en el acceso al empleo público, ya que con unas tasas que de por sí son bastante elevadas, fijadas en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha para el grupo A1 y A2 en 41,62 euros y para C2 en 26,01 euros, resulta escaso que solo se aplique exención por desempleo o deducción por el pago telemático".

Álvarez ha añadido que "se está ignorando que el acceso a los medios telemáticos, tarjetas de crédito o cuentas bancarias no es un requisito imprescindible para que ningún ciudadano acceda al empleo público", según ha informado IU en nota de prensa.

Para la responsable de Mujer "es posible que las tasas sean similares a las de otras comunidades autónomas", pero les consta "que no lo son para las ofertas de empleo público del Estado, donde para el grupo A2 de Gestión Catastral es de 22,87 euros". El Gobierno regional "no puede esgrimir un argumento como el de la imitación para justificar la recogida de unas tasas que, más parecen establecer la primera barrera disuasoria que universalizar el acceso al empleo público", ha afirmado.

"No se tienen en cuenta ningún tipo de bonificaciones o exenciones para las personas con discapacidad, para las pensiones de viudedad no contributivas, familias numerosas o estudiantes, para aquellas y aquellos que no llegan al salario mínimo interprofesional (SMI), entre otras posibles circunstancias", ha asegurado.

Para Álvarez el Gobierno "no parece tener ni idea de la diversa sociedad sobre la que legisla, ni que cuando marca estas tasas fija el primer examen obligatorio para los posibles opositores y opositoras, y no piensa que estas personas tendrán que elegir entre pagar la luz y suministros básicos o presentarse a la oferta de empleo público".