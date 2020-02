IU urge a los partidos con representación en las Cortes de C-LM a abordar "ya" la reforma del Estatuto

Publicado 18/02/2020 14:12:17 CET

TOLEDO, 18 Feb. (EUROPA PRESS) -

El coordinador regional de Izquierda Unida, Juan Ramón Crespo, ha instado a los partidos representados en las Cortes regionales que comiencen las conversaciones para reformar el Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha tras nueve meses de legislatura, y ha destacado que es uno de los pocos Estatutos de España que aún no se ha actualizado.

"Es necesario tener un Estatuto acorde con las necesidades del siglo XXI, por ello pedimos a los grupos representados en las Cortes regionales que se tomen en serio la reforma y que comencemos desde ya los trabajos que son necesarios. No queremos volver a oír que no es posible llevar a cabo la reforma porque no hay tiempo suficiente", ha subrayado en rueda de prensa el coordinador regional de IU.

Crespo ha indicado que dentro de la reforma hay dos temas de "especial relevancia", entre ellas la reforma de la Ley Electoral, una reforma que es necesaria para que exista una "verdadera" democracia en la región. "Un mujer, un hombre, un voto, que aquí esto no se cumple", ha señalado.

"Espero que el PSOE no se quiera amparar en su mayoría absoluta para no cambiar la Ley Electoral, a pesar de tener una mayoría amplia en las Cortes regionales. No tiene la mayoría de votos populares, con lo cual se benefició de una ley injusta y antidemocrática, los votos deben reflejarse en las Xortes regionales. En cualquier Comunidad Autónoma, con los votos que tuvieron Unidas Podemos tendrían representación en las Cortes", ha explicado.

De igual modo, ha incidido en la necesidad de "tratar y proteger el agua como un bien para garantizar la sostenibilidad medioambiental y el desarrollo sostenible de Castilla-La Mancha", y ha asegurado que es necesario poner fecha de caducidad al transvase Tajo-Segura.

"Siempre y cuando queramos conservar el agua como bien imprescindible, antes de que nos veamos obligados a tomar ciertas medidas, debido al cambio climático que estamos viendo, porque significará que hemos acabado con el río Tajo", ha insistido.

CUATROS PILARES

Desde IU han solicitado que debe prestarse especial atención en cuatros pilares que deben reformarse, entre ellas ha pedido adquirir mayores competencias y mayor autogobierno "para superar el atraso en todos los niveles que en el que se ve sumida la región, tanto en pobreza, como en desarrollo, en desempleo, en población".

Asimismo, el coordinador regional ha indicado que es necesario blindar los derechos sociales, dotarlos con carácter de fuerza legal, para que puedan ser reclamados ante los juzgados, como el derecho al trabajo, a la sanidad, a la educación o una vivienda digna, por ejemplo.

Y es que, según ha reiterado, con la nueva reforma quieren dotar a la región de "herramientas adecuadas" para tener una "Democracia real el siglo XXI".

Finalmente, Crespo ha argumentado que se debe perseguir una economía centrada en el desarrollo económico para la creación de empleo estable y de calidad. La economía debe estar dirigida y debe ser capaz de dotar de un empleo digno y estable a los castellanomanchegos, para que no se vean obligados a abandonar su tierra.