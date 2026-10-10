Las IX Jornadas de Historia de Daimiel reunirán 17 ponencias, que se extenderán del 22 de octubre al 20 de noviembre

Museo Comarcal de Daimiel. - AYUNTAMIENTO

CIUDAD REAL 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Museo Comarcal ultima los detalles para el inicio de las IX Jornadas de Historia de Daimiel, una cita cultural que reunirá un total de 17 investigaciones entre el 22 de octubre y el 20 de noviembre.

Las jornadas se celebran en el marco del vigésimo aniversario de la apertura del Museo Comarcal como institución cultural consolidada y puerta de entrada a las visitas guiadas de la Motilla del Azuer.

Según informa el Consistorio, la inauguración será el jueves 22 de octubre a las 19.30 horas con la presentación del libro que recopila las actas de las VIII Jornadas de Historia, celebradas en el otoño de 2024.

A continuación, se hará la puesta de largo formal de las IX Jornadas, dando paso después a la primera ponencia. Un estreno donde se descubrirán los 'Avances en la caracterización de Lazuer y las excavaciones arqueológicas en la Motilla del Azuer (2024-2025)', a cargo de un equipo multidisciplinar formado por Miguel Torres, David Rodríguez, Mª Isabel Angulo, Mónica Felipe, Juan Torrejón, María Benito y Carmen Alañón.

Las jornadas continuarán el viernes 23 de octubre y se desarrollarán todos los viernes consecutivos hasta el 20 de noviembre, dando comienzo a las 19.00 horas. Tras la sesión inaugural, ese viernes se abordará 'La viudedad y soltería en el siglo XVIII' por Rafael Gil Bautista; 'De chuchos y borregos. La división parroquial de 1563' por José Manuel López López; y 'Bordando la devoción: estudio del patrimonio textil de la Virgen de las Cruces' por Jesús Sánchez- Mantero.

El viernes 30 de octubre se expondrá la trayectoria de la Biblioteca Pública Municipal en los años 60-70 por Santos García-Muñoz; 'El racionamiento, estraperlo y hambre (1940-1952)' por Mª Ángeles Sánchez Baeza; 'La Logia Constancia: masoneria, sociabilidad y republicanismo en La Mancha finisecular' por Miguel Antonio Maldonado; y 'Las ejecutorias de hidalguía pleiteadas contra el concejo, de los Reyes Católicos a Felipe II' por Daniel Carrillo de Albornoz.

Mientras, el 6 de noviembre la sesión abarcará 'Nacer en Daimiel (1565-1900): del Antiguo Régimen a la transición demográfica' por Alberto Celis Pozuelo; 'El superviviente de Coba Darsa: contexto, suceso y reconocimiento a un daimieleño durante la guerra de Marruecos (1924)' por Jesús Gutiérrez Torres; y una tercera sobre la insurgencia y la subsistencia de Daimiel durante la invasión napoleónica por Eva María Jesús Morales.

El 13 de noviembre se analizará el carlismo en Daimiel durante el franquismo por Ángel López-Tercero; el papel de las mujeres trabajadoras en el medio rural por Henar Martín-Portugués; y la arquitectura del hierro en la Plaza de España por Mariano García Consuegra.

Por último, el 20 de noviembre la jornada de clausura tratará la brujería y la figura de Isabel Maeso en el siglo XVII por Eva Jiménez de los Galanes; las charcas de Daimiel como cazadero real a finales del siglo XIX y principios del XX por Concepción Moya y Carlos Fernández-Pacheco; y, cerrará el ciclo de 2026 la ponencia de Juan Vidal Gago sobre 'El grupo de colonización nº1 de Daimiel'.