Las jefas de explotaciones agrarias han aumentando un 22% mientras que los jefes han bajado un 15%, según Amfar

CIUDAD REAL, 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

La presidenta nacional de Amfar, Lola Merino, ha resaltado que las mujeres rurales son las verdaderas artífices de los avances conseguidos en igualdad y en desarrollo rural. En particular, ha subrayado la fuerza con la que avanzan en el sector agrario, donde las jefas de explotaciones agrarias han aumentado un 22%, mientras que los jefes de explotación han disminuido un 15% en la última década.

En el transcurso de la Jornada 'Mujeres Rurales, Protagonistas del Desarrollo Rural', en el auditorio del Teatro 'Marcelo Grande', ante 600 mujeres, Merino ha elogiado a las mujeres rurales que ya representan el 38% del total de los perceptores de la PAC y una cuarta parte de la base social de las cooperativas agroalimentarias.

También se ha referido Merino a la incorporación de mujeres a la Ley de Titularidad Compartida de las Explotaciones Agrarias, que ya alcanza las 1.226 a nivel nacional, 254 de ellas en Castilla-La Mancha, o a su presencia en otras actividades, como es el envasado de productos hortícolas, donde las mujeres alcanzan cifras del 90% del total de los trabajadores.

INVERSIÓN EN MUJERES

Entre otras reivindicaciones, Merino ha recalcado que en una región como Castilla-La Mancha "no es posible hablar de futuro sin hablar de campo, y sin mujeres no hay campo, ni desarrollo rural". Por tanto, ha dicho, "o se invierte en las mujeres o no hay futuro".

También ha elogiado el esfuerzo de las mujeres como agricultoras, ganaderas, presidentas de DOs, de cooperativas, bodegas o almazaras. Estas mujeres "han hecho más que nadie por la igualdad" y "son la voz que deben escuchar los responsables de redactar las leyes contra la despoblación, el reto demográfico o los encargados de diseñar las ayudas para el emprendimiento femenino", ha añadido Merino.

La presidenta nacional ha insistido en la necesidad de continuar trabajando contra la discriminación más clara que sufren las mujeres: la violencia de género. "Ya son 51 las mujeres víctimas de violencia en lo que va de año, el 38% de ellas eran mujeres del ámbito rural, donde esta violencia se vive de una manera más silenciosa y donde se hace más necesaria una inversión en recursos y en prevención para proteger a las mujeres rurales", ha informado Amfar en nota de prensa.

INTERVENCIONES Y ASISTENTES

La jornada ha contado además con las intervenciones de mujeres que son protagonistas del desarrollo rural liderando empresas, explotaciones agrarias, bodegas, cooperativas, almazaras. Tal es el caso de la ganadera, Pilar Ramírez o de la apicultora ecológica, Vanesa Carranza.

Han participado la presidenta de Bodegas CRISVE, María José Moreno; la de la DOP Azafrán de La Mancha, Valentina Cabra, y la presidenta de la IGP Ajo Morado de Las Pedroñeras, María José Arellano. Asimismo, han intervenido Esther Belló, directora de Marketing y Relaciones Institucionales de 'Almendrum' y Pilar Cañadas, Administradora de AOVE Hacienda de Cañadas.

Por su parte, la coach Noelia Sierra ha ofrecido la ponencia 'La fuerza de las mujeres rurales', en la que ha ofrecido algunas claves para mejorar la autoestima y la participación de las mujeres.

La jornada de Amfar también ha contado con la participación de las presidentas provinciales de Amfar en Ávila, Segovia, Soria, Salamanca, Murcia, Toledo y Albacete, acompañadas por la alcaldesa de Fernán Caballero, Beatriz Dorado; y las concejales de Arenales de San Gregorio y Tomelloso, Aurora Mayoral y Elena Villahermosa, respectivamente, que han puesto en valor la importancia del asociacionismo rural femenino.

La jornada ha sido inaugurada por el alcalde de la ciudad, Javier Navarro, el presidente de la Diputación Provincial, Miguel Ángel Valverde; el diputado regional del PP Paco Nuñez, la presidenta local de Amfar, Eloísa Perales y la concejal de Servicios Sociales, Elena Villahermosa.

El alcalde ha explicado a los asistentes que en Tomelloso la mujer rural ha sido una de las grandes protagonistas "del cambio sosegado y tranquilo que ha significado el avance de la movilidad social, acerca de cómo los trabajadores de otros pueblos iban y venían por los lugares en los que había trabajo en el campo, y el cambio, por consiguiente, de la sociedad tradicional, tal y como la conocíamos".

Aludiendo a las terreras de Tomelloso también ha afirmado que "esta ciudad es lo que es hoy gracias a la agricultura y es por ello que nuestra cultura más profunda se cimienta en orígenes agrarios y tremendamente femeninos aunque hoy las mujeres rurales son las protagonistas de la bulliciosa vida de nuestras calles. Mujeres que han iniciado nuevas actividades empresariales en muchos casos ligadas a la actividad agraria".