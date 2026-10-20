Jim Sheridan, Michelle Jenner, Arantxa Sánchez Vicario y John Connolly serán premiados en gala del XVIII Festival CiBRA

Presentación del XVIII Festival CiBRA. - CIBRA

TOLEDO 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

El director Jim Sheridan, Sergio Peris-Mencheta, la serie 'Sueños de libertad', Ariadna Gil, Henar Álvarez, Arantxa Sánchez Vicario, Cristina Rota, la película 'Pioneras. Solo hemos venido a jugar' y sus inspiradoras, el escritor John Connoly, la actriz Michelle Jenner y Teresa Manes serán premiados por la XVIII edición del Festival del Cine y la Palabra (CiBRA) de Toledo, en una gala que tendrá lugar el día 7 de noviembre en el Palacio de Congresos 'El Greco' de la capital regional'.

Así lo ha desvelado el director del festival, Gabriel Castaño, este martes en la rueda de prensa de presentación del evento, en la que ha estado acompañado de la concejala de Cultura, Ana Pérez; el diputado provincial de Cultura, Tomás Arribas; y la viceconsejera de Cultura y Deportes, Carmen Teresa Olmedo.

Una decimoctava edición que cuenta con una programación "muy ambiciosa", ha defendido Castaño, tanto a nivel de títulos como de personalidades que acudirán a promocionar sus películas.

Un sistema que tiene "dos patas", ha explicado, con preestrenos que se podrán ver en Toledo, mientras que en La Puebla de Montalbán se podrán visualizar las mejores películas del año que ya han sido estrenadas.

Asimismo, también ha hecho hincapié en que la organización está "echando el resto" en la gala, que tendrá el concepto de la paz como hilo conductor y en la que están diseñando un montaje "más ambicioso que otros años". Una gala que, además, tendrá una "larga" alfombra roja con "mucha presencia de gente del cine y la televisión".

También ha considerado que la apuesta "es fuerte" en el área literaria, con la presencia, entre otros, de uno de los premiados, el irlandés John Connoly, que dará una charla en la que abarcará toda su carrera.

Un festival que, además, este año contará con multitud de localizaciones en las que se desarrollará la programación. Así, en Toledo habrá actividades en el Auditorio Unicaja, la Biblioteca Regional, el Castillo de San Servando, el Círculo de Arte, el Hospital Nacional de Parapléjicos, los IES 'Universidad Laboral' y 'Sefarad', la iglesia de San Román, la Librería Taiga, Cinesur Luz del Tajo, el Museo Sefardí, el Palacio de Congresos, el restaurante '4 Tiempos', la Sala Thalía, el Teatro de Rojas y la UCLM.

Mientras, La Puebla de Montalbán tendrá como escenarios la Casa de la Cultura, el Museo 'La Celestina', el IES 'Juan de Lucena' el y campo municipal 'Fernando de Rojas'.

LA PROGRAMACIÓN

La programación cinematográfica estará encabezada por títulos de la Sección Oficial como 'Cronos', de Fernando González Molina; 'Pioneras. Solo querían jugar', de Marta Díaz de Lope Díaz; 'La bola negra', de Javier Calvo y Javier Ambrossi; 'Por qué no escribo nada', de Isabel Fernández; 'Ruega por nosotras', de Daniel Monzón; o 'Fiesta pagana', de Álvaro Brechner, muchos de ellos presentados por sus propios equipos artísticos.

Junto a la Sección Oficial, la sección Carlos Blanco volverá a servir de escaparate para algunos de los estrenos más esperados del cine español con producciones como 'Nuda propiedad', de Alberto Utrera; 'Arriba Tutto', de José Mota; 'El ser querido', de Rodrigo Sorogoyen; 'El mal padre', de Roberto Bueso; 'La luz', de Fernando Franco; Corredora, de Laura García Alonso; o '5 minutos más', de Javier Ruiz Caldera.

Unas proyecciones que vendrán acompañadas de una importante presencia del elenco de cada uno de los títulos a proyectar. De esta manera, está ya confirmada la presencia de Ricardo Gómez, Daniel Monzón, Berto Romero o José Mota, entre otros.

El programa incluye presentaciones de libros y encuentros con autores de prestigio nacional e internacional como Manuel Vilas, Blue Jeans, Cristina Rota, John Connolly, Lucía Solla o Rodrigo Cortés.

La dimensión educativa ocupará igualmente un lugar destacado con las XIII Jornadas de Cine y Educación, que se celebrarán los días 23 y 24 de octubre bajo el lema 'Educar la mirada, cuidar la mente: cine y audiovisual para la salud emocional y la inclusión infantil y adolescente'. Las jornadas reunirán a profesionales del ámbito educativo, audiovisual y sanitario para reflexionar sobre cuestiones como el acoso escolar, la salud mental o la inclusión a través del cine.

Asimismo, CiBRA mantendrá su apuesta por la formación y el talento emergente mediante iniciativas como MiniCiBRA, los Encuentros de Cine Reyes Abades y el Maratón Canon 'Siete días, un corto', dirigido a jóvenes estudiantes y futuros profesionales del sector audiovisual.

En concreto, las jornadas de MiniCiBRA llevarán a las salas de cine MK2 Cinesur del Luz del Tajo a más de 12.000 escolares de diferentes etapas educativas, desde Primaria hasta Secundaria. Una iniciativa que busca instaurar el hábito de seguir acudiendo a la pantalla grande para disfrutar de los diferentes títulos del séptimo arte. Además, lo hace con películas en castellano, inglés y francés.

La programación se completa con las Jornadas de Industria y el Foro Alice Guy, espacios destinados a fomentar el intercambio profesional y la reflexión sobre los retos actuales del sector, así como con numerosas actividades integradas en CiBRA Off, que llevarán la cultura a distintos escenarios a través de conciertos, experiencias sonoras, talleres y encuentros abiertos al público.

TOLEDO "RESPIRA CINE"

Por su parte, la concejala de Cultura, Ana Pérez, ha destacado que durante el festival "Toledo va a respirar cine" y ha remarcado que el evento "ha crecido muchísimo" hasta convertirse en "un referente nacional e internacional".

También ha puesto de manifiesto que combina películas con debates, encuentros literarios, homenajes y jornadas artísticas, lo que sirve para "fomentar la cultura y la educación", promoviendo también la "conciencia social y los valores" y haciendo "reflexionar sobre distintos temas".

Mientras, la viceconsejera de Cultura y Deportes, Carmen Teresa Olmedo, ha puesto en valor que iniciativas como esta "demuestran que el cine no es solo una manifestación cultural sino que tiene un ámbito muy importante de formación y desarrollo profesional".

Es por eso por lo que ha remarcado las actividades que ofrecen un "espacio de encuentro" entre docentes, jóvenes y profesionales del mundo audiovisual, con especial relevancia de las Jornadas de Cine y Educación, que permitirán abordar "cuestiones fundamentales como la salud emocional, el acoso escolar y la igualdad" a través del cine.

Finalmente, el diputado provincial de Cultura, Tomás Arribas, ha manifestado la importancia de que las administraciones apoyen un festival como este, ya que la cultura "rompe fronteras" y "genera oportunidades de encuentro y aprendizaje".

Arribas ha considerado que el CiBRA "ha sabido convertir la cultura en una oportunidad para descubrir y crecer" y cree que es "una forma extraordinaria de acercar la cultura a los más jóvenes y demostrarles que el cine es también una herramienta educativa capaz de estimular la imaginación".