De Juanra Amores a Basilisa, una década de 2.500 testimonios de superación cosidos por Julián Cano en 'Héroes Anónimos'

Juanra Amores y Juan Carlos Unzúe, enfermos de ELA que pasaron por 'Héroes anónimos' - CMMEDIA

TOLEDO, 21 Ago. (EUROPA PRESS) -

El programa 'Héroes Anónimos' de Castilla-La Mancha Media, conducido por el periodista Julián Cano, se encuentra inmerso en su décimo aniversario como un formato de servicio público que ha dado voz a más de 2.500 testimonios de otros tantos paisanos para construir historias de superación a lo largo de más de 250 capítulos como altavoz para poner en valor el trabajo de personas, asociaciones, colectivos o entidades que se esfuerzan por hacer una sociedad mejor, más justa y solidaria en la región.

'Héroes Anónimos' inició sus emisiones en 2016 y desde entonces ha sido fijo en la parrilla de Castilla-La Mancha Media.

Julián Cano, en conversación con Europa Press, rememora la génesis del programa, ligada a su carrera profesional dentro del ente público.

Después de entrar en 2001, año de su creación, en la televisión regional como presentador de informativos y coordinador de la sección de deportes, cargo que desempeñó hasta 2011, fue cuatro años después cuando "surgió la posibilidad" de darle forma a un programa que, ya con el nombre de 'Héroes anónimos', empezó a dar voz a "historias de superación vinculadas al mundo del deporte".

Fue así como en la primera de las temporadas del formato desfilaron "una serie de deportistas" que contaban sus particulares historias de superación.

"Pusimos el listón muy alto, y cuando acabó la primera temporada, decidimos abrirnos a temas más sociales, más genéricos y de actualidad", indica Cano.

De aquellos primeros héroes recuerda "auténticas historias de superación", como la de Sergio, un chico de cuenca con autismo y ceguera que viajó con su hermano en una bicicleta tándem hasta África "para volver a ver a Mati, una profesora que le marcó en su infancia".

Un conquense de quien recuerda una lección de vida, cuando en una de las galas que el programa comandó hace unos años, respondió a un simple '¿Cómo estás?' con dos palabras que encerraban mucho más. "Soy feliz".

"Era una persona sencilla, humilde, que no ha visto nunca la luz y que, sin embargo, con esas dos palabras, transmitió lo que para muchas personas con discapacidad es la felicidad", relata el periodista.

Enlaza esta historia con la de Ricardo Pedraza, un joven con glaucoma que tras acarrear varios accidentes termina por perder la visión, y que lejos de abajo, usó la desavenencia para adentrarse en el deporte de alta competición.

"UN AUTÉNTICO APRENDIZAJE"

Para Julián Cano, como profesional de la información, este viaje también está suponiendo "un auténtico aprendizaje" al que ha accedido a través de acercarse a los testimonios de sus protagonistas.

Coloca aquí el pasaje del alcalde de La Roda, Juan Ramón Amores, quien hace diez años hizo público que padecía ELA aprovechando la ventana que suponía 'Héroes Anónimos'.

"Es uno de los héroes que siempre tendré en mi memoria. Hemos visto en diez años cómo ha evolucionado, cómo la enfermedad no ha podido con él y cómo sigue superándose en el día a día. Eso te da un auténtico aprendizaje y una lección de vida, las que te dan cada uno de los 2.500 testimonios que hemos sacado en diez años", agrega.

BASILISA Y LA DIGNIFICACIÓN DE LA MUERTE

De los pasajes que quedarán grabados a fuego en la memoria colectiva de toda la región es la historia de Basilisa, paciente de cáncer ya recibiendo cuidados paliativos en su hogar familiar de El Casar (Guadalajara) que articuló un testimonio de dignificación de la muerte que aún se recuerda.

"Con su testimonio normalizó la muerte, algo que no es fácil en una sociedad occidental. Y ella supo dignificar también a los profesionales de cuidados paliativos", recuerda.

Una historia que terminó "de una forma inesperada", tal y como rememora el periodista. "Una semana antes de la emisión del programa, su hija se puso en contacto no nosotros para contarnos que su madre no iba a pasar del fin de semana".

Ante esa situación, el equipo de 'Héroes anónimos' envió una copia del programa al domicilio de Basilisa antes de ser emitido para que pudiera verlo. "Y esa misma noche se marchó".

MÁS DE 60 PREMIOS

Las 21 temporadas de 'Héroes anónimos' han servido al equipo que ha acompañado a Julián Cano para cosechar hasta 61 premios periodísticos y televisivos, a diez por año, con el Premio Iris de la Academia de Televisión o un galardón otorgado por la Fundación Telefónica como algunos de los más significativos.

Este último, merecido tras contar el trabajo de la Fundación Kirira, entidad tomellosera, para intentar erradicar la mutilación genital femenina no solo en el continente africano, sino también en los casos en los que niñas de ese continente se enfrentan a esa lacra en territorio castellanomanchego.

Entre los premios nacionales recibidos, destacan también uno otorgado por el Grupo Español de Pacientes con Cáncer; el premio 'Carmen Goes' del Gobierno de Melilla; la distinción 'Supercuidadores' en tres ocasiones, o el Premio Nacional ONCE 'Solidarios 2016'.

Afibrovi, Acepain, Asmicrip, el Gobierno de Castilla-La Mancha, la Diputación de Guadalajara o Aidiscam son algunas de las entidades que también han destacado la labor de 'Héroes anónimos' a lo largo de su trayectoria.

NORMALIZAR LA VIDA PARA HUIR DEL PATERNALISMO

Desde la experiencia de periodista que lleva diez años haciendo aflorar verdaderas historias de superación, Julián Cano defiende que, como entrevistador, es importante normalizar la situación del interlocutor a la hora de iniciar una conversación.

Como premisa para servir como hilo conductor entre el protagonista y la audiencia, plantea la premisa de normalizar el relato para mantener su esencia.

"Son solo personas con otras capacidades. Buscamos normalizar, que se sientan a gusto, tranquilos, que expresen lo que ellos sienten dentro de su discapacidad", afirma.

LA TEMPORADA 22, EN EL HORNO

Julián Cano adelanta parte de lo que será la inminente vigésimo segunda temporada de 'Héroes anónimos'. Así, habrá episodios dedicados a la cultura tradicional de Guadalajara; a las adicciones en el caso de las mujeres, "cada vez más frecuentes"; la violencia machista, o una enfermedad rara, la ataxia.

Habrá tiempo también para "poner en valor los molinos de Castilla-La Mancha" dando voz a los héroes que "se dedican a recuperarlos y ponerlos en valor".

La Filarmónica Beethoven, que cumple 175 años en Campo de Criptana, o la labor de Cruz Roja en su cumpleaños número 162 completan parte de la previsión de emisiones de la próxima temporada.

LOS HÉROES ANÓNIMOS DETRÁS DE LAS CÁMARAS

Más allá de la firma de Julián Cano, el conductor del programa ha querido citar a todos los compañeros que han hecho posible el formato a lo largo de la última década.

Así, comenzando por Né Producciones, de Villamalea, enumera a Etxabi, director de la productora y realizador; Rosendo, Mireia o Álvaro; sumando a Raquel Salinero, quien el acompaña en pantalla. Alba Soledad Moya, María Delgado, Cristina Castellanos, Cristina Rodríguez, Laura Monedero o Eva Ramos "también han formado parte de la historia de estos diez años".