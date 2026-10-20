El jueves abrirá el aparcamiento disuasorio gratuito de 500 plazas cercano al Hospital Universitario de Toledo

El alcalde, Carlos Velázquez, atiende a los medios. - EUROPA PRESS

TOLEDO, 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

El próximo jueves, día 22, abrirá el aparcamiento disuasorio gratuito de 500 plazas cercano al Hospital General Universitario de Toledo.

Así lo ha adelantado el alcalde, Carlos Velázquez, a preguntas de los medios antes de participar en una jornada de limpieza y plantación de arbolado en la ribera del río Tajo, donde ha recordado que el aparcamiento se sitúa en una parcela municipal.

El objetivo es "aliviar la importante tensión de tráfico" que hay en esa zona y poder facilitar los aparcamientos a los pacientes que van al hospital como a los miles de trabajadores, funcionarios públicos de esa zona", y para las futuras viviendas.

De otra parte, el primer edil ha señalado que las obras de la calle Río Estenilla "avanzan a buen ritmo", tras la avería de "magnitud importantísima" que hubo. De hecho, ya se ha liberado al tráfico algunas de las calles.

PRESUPUESTOS

Por otro lado, y sobre la negociación sobre los presupuestos de 2027, Carlos Velázquez ha indicado que van "bien" y que el concejal de Hacienda, Juanjo Alcalde, ya comenzó las conversaciones y las reuniones sobre ellos con la vicealcaldesa (Vox), Inés Cañizares.

"Nosotros llevamos tres años completos gobernando, llevamos tres presupuestos y aspiramos a tener un cuarto presupuesto para el último año que nos corresponde de legislatura", ha comentado, "independientemente de si se demoran más las negociaciones o menos, pero ese es nuestro objetivo y yo creo que lo vamos a cumplir, soy optimista en ese sentido".

Finalmente, y sobre el cuartel de la Policía Local, cuya licitación ha quedado desierta, ha comentado que están trabajando con los responsables del área de Urbanismo y también con la Empresa Municipal de la Vivienda, y que se sacará una nueva licitación y "habrá empresas que concurran y podremos empezar las obras lo antes posible".