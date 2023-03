Jueza del TS de Afganistán Gulalai Hotak reivindica los derechos de las mujeres en su país: "Nos han dejado solas"

ALBACETE, 8 Mar. (EUROPA PRESS) -

La jueza del Tribunal Supremo de Afganistán, Gulalai Hotak, exiliada en España tras la entrada de los talibanes en el país afgano, ha reivindicado este 8M, Día Internacional de la Mujer, en Albacete, los derechos de las mujeres y las niñas.

"Nos han dejado solas", ha lamentado Hotak, pidiendo a la Unión Europea y Estados Unidos su cooperación. "Ambos nos ayudaron a levantar la posición de la mujer en Afganistán en su tiempo, el problema ahora es que el mundo nos ha dejado solas".

Hotak ha sido condenada a muerte en su país por defender los derechos de las mujeres y ahora vive en España bajo el régimen de refugiada junto a otras siete juezas afganas. "No nos creíamos que los talibanes habían ocupado Afganistán, fue algo muy doloroso, tuvimos que dejar nuestras oficinas y recoger todos nuestros documentos, nuestras vidas cambiaron de un día para otro", ha relatado.

La jueza, que no ha podido volver a su país a recoger el resto de archivos que se dejó, cuenta que no cree que pueda regresar nunca. "Tengo muchos amigos jueces que están siendo torturados en Afganistán, están pasándolo realmente mal, no tengo esperanza de poder volver, pero sí que hago todo lo que está en mis manos por defender a las mujeres y a las niñas afganas", ha aseverado.

Sobre las diferencias culturales y cómo se está adaptando a su nueva vida, Hotak ha señalado que está "contenta y agradecida de las oportunidades y el apoyo recibido", lo que, dice, le ha ayudado mucho "espiritual y psicológicamente", pero lamenta tener "el corazón dividido".

"Echo mucho de menos las reuniones que teníamos con el resto de jueces y juezas, mi trabajo allí, no pude recoger muchos de los archivos de mi oficina, he intentado que amigos jueces los pudieran recuperar, pero hasta ahora no lo han conseguido. Mis hermanas siguen viviendo también en Afganistán", ha explicado, minutos antes de comenzar el 'Encuentro para la paz y el diálogo' en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Albacete.

Por su parte, el concejal de Igualdad, Manuel Martínez, ha recordado que el próximo 14 de abril el Teatro Circo de la capital albaceteña acogerá una gala benéfica con compañeras de la jueza y artistas afganas, donde el cien por cien de la recaudación se destinará a la Asociación de Mujeres Juezas, para seguir dando apoyo económico a las mujeres afganas refugiadas.