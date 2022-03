Junta CLM, diputaciones y ONG sellan un manifiesto pidiendo canalizar la ayuda de forma efectiva y adecuada

TOLEDO, 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Castilla-La Mancha, la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) de la región, diputaciones y organizaciones han sellado un manifiesto este jueves, 17 de marzo, con recomendaciones a la ciudadanía para canalizar de forma adecuada y efectiva la ayuda a la población refugiada de Ucrania.

Los firmantes son la FEMP, el Ejecutivo regional, la Diputación de Toledo, de Albacete, Cuenca, Guadalajara, Ciudad Real, CONGD-CLM, MPDL, Fundación Cepaim, Accem, Cruz Roja, Guadacoge, Provivienda, Acnur y UNICEF, han informado en un comunicado.

Recomiendan encarecidamente en este momento, "evitar las donaciones de materiales en especie que pueden ocasionar perjuicios e impactos negativos en el ámbito social, económico y medioambiental, y cuya gestión dificulta el trabajo especializado de las entidades humanitarias, así como la distribución de ayuda con todas las garantías de seguridad que las víctimas de la guerra requieren y merecen".

Piden evitar los desplazamientos a título particular a la zona fronteriza al conflicto para la recogida de personas desplazadas sin la coordinación imprescindible con el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, garante principal del acceso a servicios y ejercicio de derechos de la comunidad refugiada en España.

Recuerdan que la acogida temporal, la tutela y adopción de menores no acompañados está regulada por los servicios del menor de la Junta de Castilla-La Mancha, que velan por la protección de los y las menores, por el cumplimiento de las normas jurídicas de su país de origen y por el cumplimiento de las leyes en esta Comunidad Autónoma, y que cualquier interés particular por la acogida temporal de menores debe realizarse a través de este sistema para no incurrir en potenciales irregularidades y vulnerabilidades.

Recomiendan que este impulso solidario de la ciudadanía, entidades bancarias, sociales, empresariales y administraciones públicas de todo nivel, sea canalizado a través de ayudas económicas a entidades humanitarias acreditadas y solventes, a la Agencia Española de Cooperación Internacional a través de su Oficina de Acción Humanitaria; y a aquellas organizaciones no gubernamentales con experiencia acreditada que trabajan en nuestra región dentro del Sistema Nacional de Acogida incluyendo o facilitando, la cesión, donación temporal o alquiler a bajo coste de viviendas que permitan garantizar el bienestar y promover la dignidad de las personas acogidas.

Solicitan a los medios de comunicación la proporción en la difusión del conflicto, así como una reflexión a dimensionar adecuadamente la exposición de iniciativas particulares que podrían suponer a corto y medio plazo un perjuicio para la población abordada, y en especial, aquellos casos en los que se encuentran involucrados menores, acompañados o no, evitando todo lo posible la difusión pública de su imagen, su ubicación temporal y otros detalles que puedan poner en peligro su integridad física o emocional, su salvaguarda y seguridad.