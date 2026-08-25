Junta concede ayudas a 305 ayuntamientos para garantizar la gratuidad de 2-3 años en Educación Infantil

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TOLEDO 25 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha concedido ayudas a 305 ayuntamientos para garantizar la gratuidad de 2-3 años en Educación Infantil a cerca de 6.800 alumnos y alumnas.

Así lo indica la resolución publicada en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha (DOCM) en su edición de este martes, por la que se resuelve la convocatoria de concesión directa de subvenciones a las entidades locales de la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha, titulares de escuelas infantiles que impartan el primer ciclo de la Educación Infantil a alumnado de 2-3 años.

El consejero de Educación, Cultura y Deportes, Amador Pastor, ha subrayado que la resolución beneficia a un total de 341 escuelas infantiles.

Amador Pastor ha explicado que, para llevar a cabo esta medida, que llega a todos los municipios de la Comunidad Autónoma, el Gobierno regional va a destinar más de 14,6 millones de euros y es "una de las grandes apuestas del Gobierno de Castilla-La Mancha para avanzar hacia un sistema educativo más accesible y facilitar la conciliación de las familias además de favorecer la igualdad de oportunidades desde los primeros años, así como generar empleo joven, femenino y del ámbito rural".

El consejero de Educación, Cultura y Deportes ha subrayado que "esta apuesta permitirá consolidar una red de Educación Infantil más cercana, pública y de calidad, con especial atención al medio rural, al tiempo que contribuye al asentamiento de población y al fortalecimiento de los servicios públicos en nuestros municipios".

Por provincias, serán 55 ayuntamientos en la provincia de Albacete para un total de 73 escuelas infantiles; 49 ayuntamientos en la provincia de Ciudad Real para 52 escuelas infantiles; 51 ayuntamientos en la provincia de Cuenca para 54 escuelas infantiles; 41 ayuntamientos en la provincia de Guadalajara para un total de 46 escuelas infantiles y 109 ayuntamientos en la provincia de Toledo para 116 escuelas infantiles.