Junta confía en acordar la llegada de la colección Roberto Polo con Ayuntamiento de Cuenca en la reunión de este jueves

Publicado 24/01/2019 13:21:34 CET

TOLEDO, 24 Ene. (EUROPA PRESS) -

El viceconsejero de Cultura del Gobierno regional, Jesús Carrascosa, ha afirmado que espera que este jueves se logre un acuerdo para la llegada a Cuenca de la exposición de Roberto Polo tras la reunión que se va a mantener para abordar todas las cuestiones surgidas en torno a la muestra desde que se recibiera en el Ayuntamiento conquense un primer borrador del convenio para este fin.

"Si no esperase que hubiera un acuerdo (la reunión) no existiría, porque sería perder el tiempo, y creo que entre todos debemos llegar a un acuerdo, porque no podemos permitirnos que no llegue la colección Roberto Polo", ha señalado Carrascosa, a preguntas de los medios antes de la inauguración el en Museo de Santa Cruz de Toledo de la exposición de esculturas 'Antonio Crespo Foix. Cuerpo de nube'.

El viceconsejero ha expresado que la fecha de la llegada de la exposición será una de las cuestiones a tratar en el encuentro, apuntando que le gustaría que esto sucediese "a continuación de Toledo", aunque ha reconocido que es un asunto que "puede que esté más en el aire".

Asimismo, ha reiterado que desde el Gobierno regional no se plantean que la colección no se instale en la Casa Zavala de la ciudad conquense, "como nos prometió e incluso nos propuso el alcalde", ha recordado.

Sin embargo, ha manifestado que, en caso de que esta ubicación finalmente no fuese posible, la Junta iría "al plan original de poderlo hacer en el Archivo Provincial". "Cuenca no tiene tantos espacios como para que puedan albergar una colección así", ha advertido.