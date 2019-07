La Junta defiende la mesa de diálogo con PP como necesaria

Actualizado 30/07/2019 13:51:30 CET

TOLEDO, 30 Jul. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Ejecutivo de Castilla-La Mancha, Blanca Fernández, ha defendido este martes la mesa de diálogo entre el Gobierno regional y el Partido Popular para abordar los "grandes temas" como la financiación, el agua o la despoblación, pero ha aclarado que con ello no se trata de "hurtar" el debate a nadie sino de tener un diálogo permanente.

Fernández se ha pronunciado así preguntada, en la rueda de prensa para dar cuenta de los acuerdos del Consejo de Gobierno, sobre las críticas de IU, que considera que esa mesa de diálogo "hurta" el debate en el Parlamento autonómico sobre los temas "importantes" que preocupan a los castellano-manchegos.

Tras aclarar que el PP es el principal partido de la oposición, la portavoz ha indicado que la existencia de esa iniciativa no quiere decir que no haya una línea de diálogo, necesario, con Ciudadanos y el resto de formaciones que, como IU, no tienen representación política en las Cortes.

"No se trata de hurtar el debate a nadie sino de tener un diálogo permanente. Si hubiese funcionado entre Podemos y el PSOE no estaríamos a horas de una investidura fallida", ha comentado, destacando la importancia de establecer "canales de diálogo leales no con nosotros mismos sino con la ciudadanía".

También se ha referido, a preguntas de los medios, al hecho de que IU haya considerado contraria al Estatuto de Autonomía la modificación de la ley del Gobierno y del Consejo Consultivo, considerando que lo que esta formación tiene "es malestar político" que se puede comprender porque "ellos tenían expectativas de entrar en las Cortes y no han entrado, quieren hacer oposición y lo están haciendo cada semana".

Dicho esto, la portavoz regional ha reseñado que "todas las decisiones que se toman" en las Cortes y que se han adoptado "por unanimidad prácticamente", son "perfectamente legales", siendo esta la "única" región donde existía la limitación de mandato, algo que era "claramente inconstitucional" aunque nadie lo hubiese recurrido. Además, Fernández ha aclarado que ese tema de la limitación de mandatos "o se abre en serio o no se abre, y si se abre en serio se tiene que hacer a nivel nacional".

"ESFUERZO DE TODOS"

Por otro lado, Fernández se ha referido al hecho de que los empleados de la Junta de Comunidades vayan a recibir en la nómina del mes de julio, que se abonará desde este martes, el incremento del 0,25 por ciento comprometido por el Ejecutivo durante la pasada legislatura y que tenía que ver "con el recorte del 3% de la etapa de Cospedal a los empleados públicos", agradeciendo a la función pública de esta tierra el "esfuerzo de todos" y que hayan sido "muy responsables y hayan sabido esperar".

Finalmente, ha realizado una "valoración muy positiva" de las previsiones del Observatorio Regional del tercer trimestre de este año que ha publicado BBVA Research, que estiman que Castilla-La Mancha crecerá por encima de la media nacional, porque "generan confianza en una tierra donde la confianza es muy importante" y evidencian que la región, pese a que "a algunas personas les gusta decir lo contrario", está en una situación "de mucha fortaleza en este momento"; así como el hecho de que la Comunidad Autónoma haya logrado el 55,6 por ciento del reparto de la superficie de nuevas plantaciones de nuevo viñedo en esta campaña.